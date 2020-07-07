Несмотря на отсутствие весомых новостей и неоднозначную макроэкономическую статистику, практически все фондовые мировые площадки выросли в понедельник. Даже введение новых ограничительных мер в некоторых штатах США из-за резко увеличившегося числа заболевших COVID-19 не испортило настроения инвесторам, которые в большей степени ориентировались на данные по стремительному восстановлению экономики Китая. Да и рынок труда в Америке показывает весьма позитивную динамику. В итоге было проигнорировано даже ухудшение аналитиками Goldman Sachs своих прогнозов по ВВП США на текущий год — аналитики снизили первоначальные расчеты с −4,2% до −4,6%. Правда, на 2021 год они предрекают американской экономике восстановление сразу на 5,8%.

Так или иначе, абсолютно у всех в понедельник, кроме австралийцев, умудрившихся несколько снизиться, царил безудержный оптимизм. Помогали и растущие в цене энергоносители — баррель североморской Brent взлетал в моменте до $43,71, лишь позже откатившись ниже $43. Серьезных оснований для такого стремительного подъема нет, но сам факт, что угрозы Саудовской Аравии в адрес Нигерии и Анголы начать новые ценовые войны вдруг прекратились, вызывает у инвесторов надежды, что демпинговать саудиты пока не будут. Впрочем, впереди у нас статистика по недельному изменению запасов сырой нефти, которая неделю назад неожиданно разочаровала экспертов. Судя по всему, былые обиды забыты, и народ перешел к смелым покупкам.

Понедельник, отметившийся мощным ростом по всем фронтам и вселивший в инвесторов уверенность, не должен вводить в заблуждение. Впереди слишком много факторов неопределенности: риски полноценной второй волны коронавируса, неоднозначная макростатистика, зачастую обманывающая ожидания на скорое восстановление мировой экономики; грядущий сезон корпоративной отчетности, который может принести немало сюрпризов. Уже сегодня утром многие азиатские рынки, стремительно росшие накануне, демонстрируют умеренную коррекцию. И гарантий, что все ей и закончится, пока нет.

Рубль вчера подкосило сообщение, что Банк России с 8 июля до 6 августа приобретет в интересах Минфина валюты всего на 125,6 млрд рублей, что существенно меньше объемов интервенций в июне, составивших 191 млрд рублей. Ежедневный средний объем закупок будет понижен с 10,2 млрд рублей ($147 млн) до 5,7 млрд рублей ($79 млн). Добавляет масла в огонь и бегство инвесторов из рублевых инструментов, включая ОФЗ. Не исключено, в ближайшее время мы можем стать свидетелями дальнейшего ослабления рубля, пока он теряет относительно немного.

Сегодня ночью Япония отчиталась по индексу расходов домохозяйств в мае. Месяц к месяцу показатель вырос с −6,2% до −0,1%, хотя эксперты ждали подъема до 1,8%. Год к году расходы просели с −11,1% до −16,2%, хотя аналитики прогнозировали снижение до −12,2%. Банк Австралии вполне ожидаемо оставил процентную ставку на уровне 0,25%. В 8:00 МСК в Японии будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов. Днем Германия отчитается о динамике объемов промышленного производства. Франция опубликует статистику по экспортно-импортным операциям. В США выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке JOLTS. API представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. В России будут опубликованы данные по инфляции за июнь. Реестры для получения дивидендов закроют «Энел Россия» и МТС, а для участия в ГОСА — «Центральный Телеграф».

Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы в большинстве своем показывают утром незначительное снижение, что после столь бурного роста в понедельник вполне объяснимо. Отечественные площадки почти наверняка откроются умеренной коррекцией. А вот дальнейшая динамика внутри дня будет определяться поступающими новостями, макростатистикой и корпоративными новостями.