В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Поддержку оптимизму инвесторов оказало оживление на азиатских фондовых площадках, частично связанное с ожиданиями правительственных мер стимулирования экономики, частично – с упоминанием важности фондового рынка в китайской прессе. В итоге обыкновенные акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.1%, Магнита (MGNT) и МосБиржи (MOEX) – на 2.7%, Полюса (PLZL) – на 2.3%, Северстали (CHMF) и Сбербанка (SBER) – на 2.1%, ММК (MAGN) – на 1.6%. Тем временем Норникель (GMKN) потерял 3.9% после выхода сообщений об оценке Росприроднадзором ущерба от инцидента на ТЭЦ в Норильске в 147 млрд. руб., что соответствует примерно 17% выручки Норникеля за прошедший год.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 8.5%, Селигдара (SELG) – на 5.1%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 3.4%, Детского мира (DSKY) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.7% — 2.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых рынках акций ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года – из компаний в индексном списке S&P 500 в ближайшее время, как ожидается, опубликуют отчетность поставщик аутсорсинговых услуг по управлению персоналом Paychex (сегодня до открытия торгов в США), оператор сети розничной торговли Walgreen Boots Alliance (09.07) и авиаперевозчик Dalta Air Lines (10.07).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше 71.5 по паре доллар-рубль, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.