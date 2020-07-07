Российский рынок акций вчера мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,2% и закрывшись выше верхней границы (2810 пунктов) боковика, в котором рублевый индикатор пребывал последний месяц. Впрочем, наш рынок шел исключительно за западными индикаторами, и вновь был чуть слабее них.

Сегодня было бы очень неплохо если не подрасти еще на полпроцента-процент, то хотя бы сохранить нынешние уровни. Но поводов для этого нет. С утра в минусе американские фьючерсы, под отметку 43 доллара за баррель сползла нефть. Впрочем, в последние недели мы неоднократно видели, как западные площадки переходили к росту с открытием европейских рынков.

Во многом Индекс Мосбиржи вчера назад тянул «Норильский Никель», по итогам дня потерявший 3,9% капитализации. Шоком стала информация, что Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд руб, или 2 млрд долларов по нынешнему курсу.

Пока сложно сказать, будет ли компания оспаривать эту сумму или сразу поймет, что споры в судах с государством имеют очень мало шансов на благоприятный исход. Остается открытым и предложение Владимира Потанина отказаться в нынешнем году от выплаты дивидендов. Второй крупнейший акционер компании – «Русал», скорее всего будет против этой идеи. Поэтому не исключено, что «Норникель» для сохранения привлекательной дивидендной политики просто займет деньги на компенсацию части нанесенного ущерба.

В целом бизнес ГМК выглядит очень привлекательным, и бумаги можно покупать на среднесрочную перспективу, как только разрешится вопрос с дивидендами и акции покажут признаки разворота. Пытаться же «купить дно» очень рискованно – согласно старой трейдерской поговорке, второе «дно» в данном случае легко можно получить в подарок, учитывая высокие риски снижения российского рынка.

Продолжаем не верить в то, что нефть сможет закрепиться выше 45 долларов за баррель. Несмотря на рост потребления топлива в Китае, на рынок давят огромные накопленные запасы. Для устойчивого роста стоимости нефти необходимо время для их хотя бы частичного использования после того, как на рынке возникнет текущий дефицит поставок.

Несмотря на отличный внешний фон, рубль вчера в очередной раз обвалился, завершив день лишь чуть ниже отметки 72 руб за доллар. Во многом против рубля играют распродажи ОФЗ – похоже, инвесторы приступили к фиксации прибыли после бурного роста цен в преддверии последнего снижения ставки ЦБ.

Теперь возрождается интрига: пойдет ли регулятор на еще одно снижение ставки в июле, что было бы благоприятно для экономики, или испугается усиления давления на рубль.

Вчера Минфин объявил о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила практически вдвое. Это негативный фактор для рубля. При разработке бюджетного правила для оценки объема валютных поступлений в страну во внимание принималась только цена нефти, а объем продаж сырья оценивался как постоянная величина. Теперь же, после снижения физических объемов экспорта почти на треть, бюджетное правило не компенсирует выпадение нефтегазовых доходов.

Поэтому продолжение ослабления рубля – дело лишь времени. Не исключено, что на этой неделе пара доллар-рубль подойдет к первой цели своего роста – отметки 73.



