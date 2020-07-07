Внешний фон в преддверии старта торгов на Мосбирже во вторник, 7 июля, выглядит умеренно негативным. На азиатских фондовых площадках разнонаправленная динамика: акции в Японии и Южной Корее под давлением, китайский фондовый рынок в плюсе, акции в Австралии в Гонконге топчутся на месте. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы снижались. По состоянию на 05:45 мск.:

Nikkei 225 —0,56% до 22587,73 п.

Hang Seng +0,01% до 26347 п.

CSI 300 +1,31% до 4730,55 п.

Kospi —0,30% до 2181,6 п.

S&P/ASX200 +0,1% 6024 п.

На валютном рынке доллар оставался вблизи июньского минимума, курс оффшорного юаня впервые с марта вырос до 7 за единицу валюты США. Облигации Казначейства США не показывали заметной динамики. Доходность 10-летних трежерис составляла 0,67%.

Цены на нефть в ходе азиатских торгов снижались: августовские фьючерсы на WTI теряли в цене 0,44% до $40,45/барр., при этом сентябрьские контракты на Brent дешевели на 0,5% до $42,89/барр.

Запасы сырой нефти в США сократятся на 2,9 млн баррелей после снижения на 7,2 млн баррелей неделей ранее, свидетельствует консенсус-прогноз агентства Bloomberg. При этом эксперты прогнозируют увеличение запасов бензина на 1 млн баррелей после роста на 1,2 млн баррелей неделей ранее. Официальная статистика Минэнерго США по запасам будет опубликована в среду в 17:30 мск. Сегодня поздно вечером будет опубликован отраслевой отчет Американского института нефти. Спрос на бензин в США в праздничный уикенд 4 июля был на 22% меньше, чем в соответствующие праздничные дни 2019 г., свидетельствует предварительная статистика GasBuddy.

Цены на нефть Brent в июне предприняли 2 попытки закрепиться выше $43/барр., чтобы проверить на прочность психологический уровень $45. Вчера мы наблюдали третью попытку, которая также оказалась пока безуспешной. Очевидно, что нефтяным котировкам не хватает драйверов роста, а главным фактором давления остается угроза новой волны коронавируса, которая негативно влияет на потребление нефтепродуктов. Если данные в среду отразят сокращение запасов сырой нефти и бензина в США, это вполне может стать причиной для того, чтобы проверить на прочность $45/барр. В противном случае разочарование может привести к сокращению длинных позиций и стремительному краткосрочному падению, как минимум до $40/барр.

Доллар в понедельник подешевел против всех валют «Большой десятки». Однако на азиатских торгах во вторник валюта США предпринимает попытки роста в статусе безопасного актива, поскольку второй по величине штат Австралии (Виктория) может быть закрыт на месячный карантин из-за вспышки Covid-19&

Рубль среди валют развивающихся стран в понедельник большую часть дня был аутсайдером, но к вечеру пропустил вперед бразильский реал, который подешевел к доллару на 0,8%. Российская валюта потеряла против американского конкурента 0,53%. В текущих условиях рост цен на нефть Brent до $45/барр. и выше вполне мог бы стать драйвером снижения курса USDRUB ниже 70,00. Не исключаем, что позже на этой неделе мы еще сможем увидеть такую комбинацию, а пока на фоне нерешительности нефтяных котировок подразумеваем возможность роста до 72,25 — 72,45 за доллар, где будет формироваться плацдарм для возвращения к первоначальной цели на нижней стороне на уровне 68,00.

Американский фондовый рынок завершил понедельник, 6 июля, полномасштабным ралли после удлиненных выходных, обусловленных празднованием Дня независимости, из-за которого в пятницу торги акциями не проводились:

Dow Jones +1,78% до 26287,03 п. (с начала года —7,89%),

S&P 500 +1,59% до 3179,72 п., (с начала года —1,58%),

Nasdaq Comp +2,21% до 10433,65 п. (с начала года +16,28%)

Индекс Nasdaq в ходе торгов обновил свой абсолютный максимум — 10462,05 п.

Акции компании Amazon впервые в истории поднялись в цене выше $3000 и достигли исторического пика $3059,88. Капитализация компания превысила $1,5 трлн, приблизившись к элитному клубу, представленному Apple ($1,62 трлн) и Microsoft ($1,598 трлн). При этом индекс относительной силы — 14-дневный RSI — достиг самого высокого уровня перекупленности с февраля.

Акции Amazon внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 5,8%. Акции Freeport-McMoRan продемонстрировали наиболее существенный рост среди компонентов индекса (+10,9%). По итогам дня из 505 компаний 410 подорожали и 90 упали в цене. 10 из 11 секторов продемонстрировали рост: IT-компании (+1,8%) внесли наибольший вклад в рост индекса, сектор потребтоваров вторичной необходимости (+3,2%) показал наибольший процентный рост. Индекс торговался c коэффициентом 22,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции Tesla подскочили в цене на 13,5% до $1371,58, установив рекордный пик $1377,79, поскольку аналитики Deutsche Bank, JPMorgan Chase и JMP Securities повысили целевые уровни по бумаге. При этом следует отметить, что 12-месячный таргет по бумаге, составленный на основании опроса Bloomberg — $730 за акцию, что почти в 2 раза меньше текущей цены. 9 аналитиков держат рекомендацию «покупать», 11 — «держать», 16 — «продавать».

Также немного статистики по энергетическим и ориентированным на драгметаллы ETF:

· United States Oil Fund +0.7% до $28,96

· United States Natural Gas Fund +6.3% до $10,71

· Market Vectors Gold Miners ETF +1.9% до $36,84

· SPDR Gold Shares +0.6% до $167,98