Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании Nord Stream 2 использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием для завершения строительства трубопровода в водах Дании. Компания может использовать такие суда самостоятельно или в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования. Ранее разрешение на укладку выдавалось только для судов с динамическим позиционированием (оснащенных системой геолокации и автоматического подруливания), поскольку маршрут Северного потока-2 пролегает рядом со скоплениями боеприпасов времен Первой мировой войны, в том числе и химического оружия. Теперь DEA признало, что недостроенная часть газопровода в датских водах находится за пределами опасного района. Напомним, что швейцарская компания Allseas, строившая газопровод Nord Stream 2, остановила укладку сразу же после введения санкций США.

Наше мнение. Новость умеренно позитивна с точки зрения восприятия. Тем не менее, строительство сможет возобновиться не ранее 3 августа — в этот день истекает срок, в течение которого новое решение датского регулятора может быть обжаловано. Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено до сентября.