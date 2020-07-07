Рынок акций РФ мало изменится, рубль подешевеет в начале дня на умеренно негативном внешнем фоне. Снижение стоимости нефти марки Brent окажет некоторое давление на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,4-1% в диапазоне 2820-2850 пунктов.

"Поскольку утреннее ухудшение внешнего фона пока не выглядит угрожающим, индекс Мосбиржи может открыться недалеко от уровня предыдущего закрытия. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", — говорит аналитик.

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Во вторник перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Так, поводом к продажам в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет утром порядка 0,8%, отступив ниже 43 долларов за баррель, указывает он.

Также давление на рубль может оказать умеренное ослабление валют развивающихся стран, добавляет аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом на 1,7-2,2%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,19-0,67%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,72%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,73%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,12%.

Стоимость нефти снижается на 1,32% — до 42,53 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,13 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,2%, до 2835,18 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1247,14 пункта.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,46%, до 2801,66 пункта, а долларовый индекс РТС — упал на 1,05%, до 1235,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 46 копеек — до 71,83 рубля, евро — на 94 копейки, до 81,23 рубля, следует из данных Московской биржи.