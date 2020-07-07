Росприроднадзор (российский надзорный орган в сфере природопользования и экологии), оценил ущерб окружающей среде в результате разлива топлива на Норникеле в 147.7 млрд руб., в том числе ущерб для водных ресурсов в размере 147 млрд руб., ущерб почвам в размере 0.7 млрд руб.

Наше мнение. $2 млрд составляет около 5% рыночной капитализации Норникеля, что предполагает сравнимый потенциал падения акций под влиянием данной новости. Однако напомним, что Норникель ранее уже потерял свыше $4 млрд капитализации, когда стало известно о разливе топлива, поэтому, на наш взгляд, наложенный штраф (по крайней мере, частично) уже учитывается рынком. Критического удара по прибыли не предвидится, поскольку сумма штрафа составляет около 25% годовой величины EBITDA компании. Мы не думаем, что компания пойдет на сокращение дивидендов за этот год в нарушение акционерного соглашения. Соотношение чистого долга к EBITDA может вырасти на 0.25x (по сравнению с 0.9x на конец 2019), несколько приблизив его к 1.8x — уровню, выше которого компания, согласно дивидендной политике, начинает снижать дивидендные выплаты с нынешних 60% от EBITDA (вплоть до 30%, если это соотношение приблизится к 2.2x). Этот вопрос также зависит и от сроков фактической выплаты штрафа. Итоговая сумма штрафа, которая, скорее всего, будет отражена в финансовой отчетности за 2020 год (возможно, как неденежная статья), уменьшит величину EBITDA с $8 млрд (по консенсус-прогнозу) до $6 млрд. В этом случае дивиденды за 2020 снизятся с $4.8 млрд до $3.6 млрд, но и тогда дивидендная доходность останется значительной — 9%. Кроме того, мы полагаем, что, решив наложить на Норникель беспрецедентный штраф, правительство, вероятно, дает сигнал другим компаниям, предостерегая их от попыток сэкономить на затратах на должное обслуживание активов.



