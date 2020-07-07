Импульс росту котировок на рынке акций придала вчера публикация статьи в китайской государственной газете China Securities Journal, посвященная тому, как усилия китайских властей по вливанию ликвидности в целях стимулирования экономической активности и рынка будут способствовать подъему на фондовом рынке КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, в ответ на эту публикацию в Китае значительно увеличилось количество поисковых запросов на тему открытия брокерского счета. Оптимизма участникам рынка дополнительно добавила публикация более сильной, чем ожидалось, макроэкономической статистики из США. Особенно впечатляюще выглядит индекс деловой активности в необрабатывающих отраслях от ISM, который в июне поднялся до 57,1 (против 45,4 в мае), обновив максимум за период с февраля текущего года. Консенсус-прогноз Bloomberg’s предполагал значение в 50,2. Примечательно, что повышение уровня деловой активности и рост числа новых заказов в мае–июне зарегистрированы в 15 из 16 секторов, включенных в индекс. В свою очередь индекс деловой активности, рассчитываемый NMI, подскочил с 41 в мае до 66 в июне (максимум с февраля 2011 г.), а индекс трендов в сфере занятости от Conference Board повысился в июне на 3,7 пункта, до 49 пунктов. Правда, в годовом сопоставлении он по-прежнему снижается на 55%, что указывает на довольно слабые темпы восстановления американского рынка труда.

Shanghai Composite вчера повысился на 5,7%, показав самый значительный прирост как минимум за период с марта. MSCI EM вырос на 2,7%, Nikkei 225 – на 1,8%, DAX – на 1,6%, FTSE 100 – на 2,1%, S&P 500 – на 1,6%. Индекс волатильности VIX прибавил 0,9% и составил 27,9. Цена нефти Brent повысилась на 0,7%, до 43,1 долл./барр., цена золота укрепилась на 0,7%, до 1 785 долл./унц. Основные рынки облигаций закрылись без значительных изменений. Доходность 10-летних Bund осталась на уровне —0,43%, доходность 10-летних UST выросла на 1 бп, до 0,68%. Индекс доллара (DXY) снизился на 0,5% на фоне укрепления евро по отношению к доллару на 0,6%. Норвежская крона подорожала на 0,3% к евро. Среди валют развивающихся стран лучше всех смотрелся китайский юань, укрепившийся на 0,7% к доллару. Южноафриканский ранд, индонезийская рупия и мексиканское песо подорожали на 0,1–0,3%, тайский бат, турецкая лира и индийская рупия закрылись без изменений, бразильский реал ослаб на 0,8%.

Рубль по итогам дня ослаб на 0,5%, до 71,72 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 3,1 млрд долл., превысив среднедневной объем за месяц. Минфин раскрыл параметры продаж валюты в предстоящем месяце. В период с 8 июля по 6 августа объем продажи иностранной валюты будет эквивалентен 126 млрд руб. против 204 млрд руб. в предыдущем месяце. Дневной объем продаж валюты снизится до 5,7 млрд руб. с 10,2 млрд руб. соответственно. Это снижение связано с ростом цен на нефть – на июль Минфин прогнозирует, что фактические нефтегазовые доходы окажутся на 48 млрд руб. ниже базовых (против 146 млрд руб. в июне). В июне фактические нефтегазовые доходы были на 78 млрд руб. ниже ожидаемых (против 58 млрд руб. в мае). Отдельно стоит отметить, что, по данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция в рубле за неделю, завершившуюся в прошлый вторник, практически не изменилась, оставшись на уровне 12 тыс. контрактов (в 2 раза ниже 25-недельной скользящей средней). Мы полагаем, что на следующей неделе эти данные покажут снижение, учитывая продолжающуюся фиксацию прибыли в рубле отдельными инвесторами.