Mail.ru Group и Amazon запустят совместный облачный сервис в России
Крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) договорился о полноценном выходе на российский рынок в партнерстве с Mail.ru Group. Компании запустят на российском рынке мультиклауд (облачная инфраструктура, построенная на решениях различных поставщиков), который позволит клиентам получить доступ к сервисам одновременно обеих компаний. Выручка будет делиться между партнерами в соответствии с потреблением решений каждой платформы.
НАШЕ МНЕНИЕ: Основными причинами для сотрудничества российской и американской облачных платформ стали географические и юридические аспекты, в частности, законодательство о хранении персональных данных в России. Сотрудничество с Mail.ru позволит Amazon соблюдать законодательство о хранении персональных данных в России. Кроме того, партнерство с Mail.ru поможет глобальным заказчикам Amazon Web Services выходить на российский рынок, соблюдая при этом все требования локального законодательства, а российские клиенты Mail.ru Cloud Solutions получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках, что будет позитивно влиять результаты ИТ компаний.
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