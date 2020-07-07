Волатильность на валютном рынке и вероятность нового давления на рубль останутся повышенными
Накануне рубль оказался под серьезным давлением, несмотря на умеренный оптимизм на глобальных площадках. Российская валюта достигла уровней вблизи 72 в паре с долларом и 81 в паре с евро и в утренние часы продолжает торговаться в районе этих отметок. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение нефтяных котировок до уровней ниже 43 долл./бар. в условиях умеренного ослабления аппетита к риску. Вчера Великобритания ввела санкции против 25 физических лиц из России, включив этих людей в «список Магнитского». И хотя вряд ли такие действия могли оказать какое-либо существенное влияние на рубль, многочисленные разговоры об антироссийских санкциях, которые ведутся в последние дни, не добавляют оптимизма российской валюте. Дополнительным фактором давления на рубль может выступать восстановление импорта после завершения периода самоизоляции и конвертация в валюту дивидендов, выплаченных российскими компаниями. На горизонте июля-августа эти два фактора продолжат ограничивать возможности рубля. Кроме того, Минфин вчера сообщил о сокращении ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила до 5.7 млрд. рублей в период с 8 июля по 6 августа. Сокращение ежедневных продаж валюты почти в 2 раза также выступает фактором не в пользу рубля. Принимая во внимание вышеизложенное, мы сохраняем свой взгляд на то, что волатильность на российском валютном рынке и вероятность нового давления на рубль в ближайшее время останутся повышенными.
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