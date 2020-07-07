Со следующей недели начинается новый сезон отчётностей американских компаний. Второй квартал был самым тяжёлым как для экономики в целом, так и для компаний в частности. Это связано с принятыми ограничениями в рамках борьбы с коронавирусом. По разным оценкам, падение ВВП США во втором квартале составит в районе 40% в годовом выражении.

По данным FactSet, во втором квартале аналитики ожидают снижения чистой прибыли компаний S&P 500 на 37% г/г. Однако сами компании всё больше затрудняются предсказывать будущее. Прогноз по финансовым результатам на второй квартал текущего года дали всего 49 компаний S&P 500, что более чем вдвое ниже среднего за последние пять лет уровня в 106 компаний. Есть и хорошие новости: корпораций, которые понижают прогнозы по чистой прибыли, сейчас меньше. С пессимизмом на второй квартал смотрят 55% фирм против средних за последние 5 лет 69%. Но опять же, существенная часть компаний просто не стала давать никакого прогноза ввиду высокой неопределённости, и не факт, что эта неопределённость обернётся приятным сюрпризом.

Из тех немногих, что дали прогнозы на второй квартал, наиболее оптимистичны телекоммуникационные компании и главные бенефициары снятия ограничений – сектор consumer discretionary (это рестораны, кафе и производители товаров не первой необходимости). Зато промышленники и коммунальщики резко ухудшили прогнозы по чистой прибыли во втором квартале.

В целом по S&P 500 во втором квартале ожидается спад выручки на 11,1%, чистой прибыли – на 43,8%. По форвардному P/Е индекс оценён чрезвычайно высоко: коэффициент равен 21,8 против среднего за последние 10 лет 15,2. Вливания ликвидности со стороны ФРС практически вернули котировки к максимумам, как будто и не было никакого обвала.

Ниже на графике видно, как за год поменялись прогнозы аналитиков I/B/E/S по финансовым показателям компаний S&P 500 в разбивке по секторам. Самый сильный удар по выручке и прибыли испытали энергетические компании. Плохи дела у промышленников, сырьевиков и компаний, производящих циклические товары (consumer discretionary). Рост бизнеса в течение следующих 12 месяцев ожидается только в секторах технологий и здравоохранения.

Второй квартал – это экстремальный момент в нынешнем кризисе. После него ожидается заметный отскок ВВП, предсказуемость результатов компаний возрастёт, и у рынка появится хоть какая-то связь с фундаментальными показателями.