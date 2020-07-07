Минфин вчера опубликовал план по продажам валюты в июле. В период с 8 июля по 6 августа объем продаж составит 125.6 млрд руб. (5.7 млрд руб./день). При этом, основная часть продаж сформирована «недооценкой» потерь доходов в июне – почти 78 млрд руб. приходятся на компенсацию июньских потерь. Снижение продаж валюты в сравнении с июнем составляет 38.3%, однако при условии минимальной ошибки в текущих расчетах потоковый эффект на валютный рынок можно считать нейтральным ввиду стабилизации сырьевых котировок. Эмоциональный эффект, напротив, имеет негативные оттенки и позволяет рублю освоиться в интервале 72.0-72.5 по итогу вчерашних и в начале сегодняшних торгов.

Мы полагаем, что у рубля остается запас прочности, связанный с регулярными налоговыми и дивидендными потоками. В частности, крупные выплаты дивидендов в середине (Газпромнефть, Фосагро, Башнефть) и конце (Лукойл, Газпром) июля могут приостановить коррекционную динамику национальной валюты.