До конца этого года индекс-провайдер MSCI проведет еще два пересмотра индексов – в августе и ноябре. Августовский, квартальный пересмотр, результаты которого будут объявлены 12 августа, а вступят в силу после закрытия торгов 31 августа, приобретает особое значение в связи с ожидаемым включением акций Яндекса (YNDX RX) в индекс MSCI Russia. В рамках ноябрьской ребалансировки мы ожидаем включения в индекс акций Mail.ru Group (MAIL RX) и также допускаем включение в него акций ММК (MAGN). Результаты ноябрьского пересмотра индексов будут объявлены 10 ноября, а вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. Ниже представлены наши ожидания в отношении возможных изменений в индексе.

Россия. Мы по-прежнему ожидаем, что в августе MSCI включит YNDX в индекс MSCI Russia (первый раз мы упоминали такую перспективу в Ежедневном обзоре за 11 марта), поскольку на данный момент, после четырех кварталов, на протяжении которых бумага торговалась в Москве с высоким уровнем ликвидности, она соответствует критериям рыночной капитализации эмитента и ликвидности. После отставания, которое вчера продемонстрировали акции Норникеля (GMKN), предполагаемый вес YNDX в индексе может немного превысить вес GMKN, что обеспечивает YNDX возможность вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9% и смещения GMKN с четвертой позиции в рейтинге. Ребалансировка индекса Russia 10/40 произойдет по ценам на момент закрытия торгов 19 августа. Тем временем в ноябре мы ожидаем включения в индекс ГДР Mail.ru Group (MAIL) с учетом запуска их листинга на Московской бирже.