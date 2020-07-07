В июне Китай продолжил поддерживать мировой рынок стали: высокий спрос и ограниченное предложение сырья способствовали росту цен как на сталь, так и на сырье для его производства. Наблюдавшиеся в июне тенденции были благоприятными для интегрированных компаний – экспортеров плоского проката (НЛМК, Северсталь). Маржа производства стали в Китае достигла нормального уровня, при этом рынок вступает в характерный для третьего квартала период сезонного ослабления спроса, поэтому мы не предполагаем дальнейшего роста маржи в ближайшие месяцы. Вместе с тем, поскольку Россия в апреле увеличила расходы на национальные инфраструктурные проекты, цены на внутреннем рынке, как мы ожидаем, быстро догонят экспортные котировки в ближайшие месяцы.

Стоимость сырьевой корзины конвертерного производства в июне поднялась еще на 2% в основном за счет железной руды и лома. На мировом рынке железной руды в июне сохранялся дефицит предложения, поскольку поставки из Бразилии и других крупных регионов-экспортеров оставались ниже уровней 2019 г., в то время как производство стали в Китае (в части спроса) достигло максимума с 2014 г. Низкие запасы в китайских портах и ухудшение эпидемиологической ситуации в Латинской Америке могут в ближайшие месяцы ограничивать предложение в Китае, удерживая повышенные цены на железную руду (хотя на уровне выше 100 долл./т они остаются выше предельной себестоимости). Вместе с тем в предстоящий сезон муссонов в Китае (3к20) рост производства стали – равно как и цен на железную руду – может остановиться.

Цены на коксующийся уголь могут вырасти ввиду рекордно высокой внутренней премии в Китае. Цены на коксующийся уголь в июне практически не изменились, составив 108 долл./т, несмотря на устойчиво высокие объемы производства стали в Китае, в результате чего внутренняя премия в цене коксующегося угля в мае повысилась до 60 долл./т. (против 25–50 долл./т в последние 12 месяцев). Однако с учетом сохраняющихся ограничений это не привело к росту импорта. Поскольку экспорт угля из Австралии и внутреннее производство угля в Китае показывают слабую динамику, цены на коксующийся уголь имеют потенциал роста (спотовая цена почти на 30% ниже предельной себестоимости производства).

Цены в Китае продолжили расти, но впереди сезонное ослабление спроса. Цены на сталь в Китае – как на арматуру, так и на горячий прокат – в июне поднялись еще на 5% на фоне устойчивого спроса и увеличения стоимости сырья. Маржа конвертерного производства в Китае в июне выросла на 8%, до 214 долл./т, что близко к историческому среднему показателю. Учитывая рекордно высокие объемы производства, товарные запасы стали в стране к концу июня остались на повышенном уровне. Поскольку внутренние цены на горячий прокат приблизительно равны ценам поставки на условиях FOB (против исторического дисконта в 40 долл./т), сезонное ослабление спроса в 3к20 и высокие уровни запасов, по нашему мнению, будут ограничивать дальнейший рост цен.