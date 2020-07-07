Пять крупнейших ювелирных ритейлеров показали значительное сокращение продаж в 1к20 и ожидают их дальнейшего снижения во 2к20 во всех регионах кроме материкового Китая. Продажи ювелирных изделий в США в апреле упали на 55% г/г и, вероятно, остались на сопоставимо низком уровне в мае. Как мы полагаем, продажи могут несколько повыситься в июне в связи с открытием магазинов, однако продолжающиеся беспорядки в крупных городах будут сдерживать рост. Торговля алмазами в Индии в июне почти остановилась и в июле едва ли активизируется, поскольку запрет на импорт был продлен еще на один месяц. Учитывая ситуацию в сегментах огранки и сбыта, продажи у крупных производителей алмазного сырья во 2к20 могут упасть до рекордно низких уровней, при этом существенного роста в краткосрочной перспективе не ожидается. В июле наибольший интерес представляют данные по продажам за 2к20 от Luk Fuk и Chow Tai Fook, которые позволят понять динамику розничного сегмента в Китае.

Торговля алмазами в Индии в апреле сократилась еще сильнее, в мае упала почти до нуля. Индия в апреле ввела карантинные меры, вследствие чего торговля алмазами продолжила сокращаться: в мае чистый импорт алмазного сырья упал на 91% г/г в стоимостном выражении, экспорт бриллиантов – на 84% г/г. Торговля алмазами в апреле остановилась, а в мае экспорт искусственно выращенных бриллиантов «восстановился» до уровня —91% г/г в стоимостном выражении, импорт алмазного сырья – до —71% г/г. Поскольку введенный в июне мораторий на импорт индийского алмазного сырья был продлен на период 10–31 июля и может действовать еще на 1–2 месяца, торговля в Индии в июне–июле может почти полностью прекратиться.

Продажи ювелирных изделий в США продолжили падать в апреле. Продажи ювелирных изделий и часов в США в апреле упали на 55% г/г, поскольку введенные в середине марта карантинные меры действовали в течение всего апреля. Как мы отмечали ранее, падение продаж может также отражать отсутствие туристического потока из Китая (по нашим оценкам, на китайских туристов приходится 30% спроса в ювелирной рознице США). Продажи Tiffany & Co в США феврале–апреле сократились на 45% г/г, продажи Signet – на 39% г/г. Постепенное открытие магазинов начиная с мая должно способствовать росту продаж, но этот процесс может замедлиться из-за беспорядков в крупных городах. Как мы полагаем, данные за май будут сопоставимы с показателями апреля, а в июне динамика несколько улучшится благодаря начинающемуся восстановлению внутреннего спроса.

Китай продолжает «восстанавливаться» и в мае достиг —13% г/г. Мы отмечаем новый этап «восстановления» в материковом Китае, где продажи в мае были на уровне —12,8% г/г после —22% г/г в апреле. Крупные ритейлеры показали улучшение динамики продаж в этом регионе: Chow Tai Fook в апреле–мае восстановился до —15% г/г против —50% г/г в 1к20, Tiffany в мае увеличила продажи на 90% г/г после 30% г/г в апреле. Согласно статистике, нишевые бренды, которые китайские туристы активно покупали за рубежом, теперь пользуются спросом в Китае. Вместе с тем на внутреннем рынке страны совершается менее половины покупок из того объема, который китайские туристы ранее покупали за рубежом.