Курс рубля снизился 6 июля, оказавшись под влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, привлекательность российского долгового рынка снизилась после того, как Минфин объявил о планах резко нарастить внутренние займы. Минфин в этом году планирует увеличить госрасходы на 3,3 трлн рублей, до 23 трлн, дефицит бюджета может составить 5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние займы – план по размещению ОФЗ на этот год увеличен вдвое – с 2,3 до 5 трлн руб. Существенное увеличение предложения госбумаг вероятно потребует предоставление премий по доходности, что давит на котировки вторичного рынка.

Во-вторых, в третьем квартале происходит сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что также будет давить на курс рубля. Кроме этого, по мере снятия карантинных ограничений возрастает спрос на импортные товары и, соответственно, спрос на валюту.

В-третьих, в июле уменьшится поддержка рубля со стороны валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Минфин сообщил, что на фоне роста нефтяных цен ежедневный объем продажи валюты из ФНБ с 8 июля по 16 августа уменьшится на 44% и составит 5,7 млрд рублей ($80 млн). Всего за месяц будет продано валюты на 125,6 млрд руб. или около $1,7 млрд.

В базовом сценарии мы не ожидаем резкого ослабления курса рубля. В ближайшие дни курс рубля к доллару, вероятно, будет колебаться в диапазоне 70-75. Около этих значений мы ожидаем увидеть курс через 3 месяца и к концу года. Поддержку российской валюте будут оказывать относительно высокие цены на нефть (Brent выше $40 за баррель) и спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления глобальной экономики после пандемии. Согласованные действия стран ОПЕК+ помогают ускорить балансировку нефтяного рынка. Кроме этого, поддержку всему блоку рисковых активов оказывает приток дешевой ликвидности на рынки от ведущих Центробанков.

Мы не ожидаем принятия значимых санкций в отношении России в ближайшие месяцы, однако, возможно обострение риторики по мере приближения к выборам в США в ноябре.​