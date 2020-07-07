Компания ByteDance, владеющая сервисом для обмена видеороликами с эффектами и музыкой, объявила, что в течение ближайших дней остановит обслуживание на территории города. Приложение нельзя будет скачать или использовать, если оно было установлено ранее. Это заявление связано с тем, что в Гонконг потерял часть автономии и на него теперь распространяются законы материкового Китая, в том числе в вопросах регулирования соцсетей. Компания ByteDance территориально находится в КНР и управляется местными законами. Популярное приложение TikTok является международной версии собственно китайской программы Douyin. Эти две программы, почти не отличимые по функционалу, работают на разных серверах. Китайская версия подвержена мониторингу со стороны властей КНР, международная TikTok автономна и недосягаема для регуляторов. Фактически уход из Гонконга означает, что город станет частью континентальной платформы, где есть внутренняя цензура.

На наш взгляд, это решение может вызвать критику правозащитных организаций против ByteDance, поскольку оппозиция в Гонконге потеряет один из каналов для распространения информации. Однако в долгосрочном плане новость скорее позитивна для компании. Приложение TikTok неоднократно подвергалось нападкам из-за подозрений в передаче данных пользователей властям Китая. По этой причине на телефонах сотрудников силовых ведомств США стоят фильтры на данный сервис. Теперь же становится очевидно, что контроль над приложением невозможен или сильно ограничен: власти КНР вынуждены просто отключить его на всех своих территориях. Впрочем, в самой компании данную версию опровергают, говоря, что сами приняли такое решение.

С финансовой точки зрения потеря Гонконга для ByteDance несущественна. Часть аудитории перейдет на версию Douyin, а те, кто этого не сделают, потеряются на фоне мировой аудитории TikTok. На город приходится всего 140 тысяч активных пользователей сервиса из 800 млн по всей планете. Впрочем, не исключено, что речь идет об оптимизации издержек. Гонконг все еще является убыточным рынком для ByteDance, хотя в мировом масштабе бизнес генерирует хорошую выручку и прибыль. По итогам предыдущего года рекламный оборот компании составил $17 млрд, за вычетом издержек это $3 млрд чистого результата. Рынок с нетерпением ждет IPO компании, закладывая капитализацию ByteDance свыше 100 млрд. Недавнее назначение на пост ByteDance исполнительного директора Кевина Мейера, экс-менеджера Disney, можно рассматривать как активную подготовку к публичному размещению с ориентацией на Запад.