Славно отметив День Независимости, инвесторы потребовали продолжения «банкета». И, поскольку на горизонте никаких новых угроз замечено не было, а какие-то несчастные несколько сотен тысяч новых заболевших коронавирусом — это не в счет (!!!), то коллективным инвестиционным разумом было решено продолжить начатое на прошлой неделе ралли. И день выдался на славу! Индексы с самого открытия с гэпом ушли вверх и оставались на высоких уровнях вплоть до окончания торгов. Единственно, немного смущают невысокие обороты, но по нынешним временам это такие мелочи, которые можно и не замечать. И главное, в конечно итоге мы получили один из лучших дней за последнее время со средним ростом рынка почти на 2%. При этом индекс NASDAQ вновь обновил свой исторический максимум и поднялся выше отметки в 10 400 пунктов.

На отраслевом уровне вне конкуренции были акции компаний, работающие в потребительском секторе Consumer Cyclical, средний рост которых (+3,63%) оказался чуть ли не в 2 раза больше, чем в других секторах. Как известно, в этот сегмент входят бизнесы, не связанные с товарами первой необходимости — производство товаров длительного пользования, рестораны, производство мебели, одежда и т. д. Казалось бы, можно радоваться, что бизнес, достаточно сильно пострадавший от коронавирусной эпидемии, начинает возрождаться. Однако не все так просто и очевидно. Львиную долю роста в этом секторе взял на себя монстр Amazon (AMZN, +5,77%), котировки акций которого преодолели вчера психологически важную отметку в 3000 долларов.

И все же оптимизм вчера был налицо. Об этом свидетельствуют и вышедшие вчера данн ые прогнозного индекса PMI по непромышленным секторам от института ISM. Его значение оказалось на фантастически высоком уровне в 57 пунктов. Так что оптимизма сейчас на рынке хватает, что собственно и находит свое отражение в котировках.

И вообще главный тренд вчерашнего дня — это вновь появившийся повышенный спрос на акции компаний триллионеров — супер-грандов американского фондового рынка. Двоим из большой четверки триллионеров (Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabe t (GOOGL) удалось вчера повторить «подвиг» Amazon и переписать свои исторические максимумы. Это смогли сделать Apple и Microsoft. И только Google немного отстал от своих товарищей — конкурентов. А если к этому списку добавить еще и акции таких знаковых компаний как NVidia (NVDA, +2,36%) и Netflix (NFLX, +2,55%), которые также обновили свои исторические максимумы, то оптимистическая картинка проявится во всей своей красе. Но вот только не слишком ли все спокойно в фондовом царстве — государстве?

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 6 июля было заключено почти 700 тысяч сделок с акциями 1 201 эмитента на общую сумму более 670 миллионов долларов.

Ожидания рынка 7 июля

После вчерашнего хайпового дня, когда мировые фондовые индексы повсеместно показали достаточно уверенный и значительный рост, сегодня нас ждет «отходняк». Как после хорошего запоя — напились, повеселились, славно погуляли, но… устали. И вот сегодня мы видим явные признаки усталости после вчерашнего. Никто никуда не спешит, никто ничего не хочет. И чисто в рамках технической коррекции индексы по инерции потихонечку сползают вниз. Именно сползают, а не падают. Снижение ограничивается десятыми долями процента, и ленивое летнее настроение просто-таки бьет со всех сторон. В нынешних условиях это, наверное, вполне закономерно.

Пыталась испортить настроение инвесторам Германия, где с утра вышли данные по промышленному производству за май, которые оказались хуже ожиданий. После более чем 17-ти процентной просадки промышленного производства в апреле аналитики ожидали увидеть мощное 10-ти процентное восстановление. Однако рост в итоге не дотянул даже до 8%. Но сказать, что эта цифра слишком уж шокировала участников рынка, нельзя. Да, немецкий DAX-30 смотрится хуже всех, но все равно его падение на 0,8% вполне укладывается в рамки сегодняшнего общего понижательного движения на рынке.

Торги фьючерсами на основные американские индексы также мало чем отличаются от общей спокойной умеренно-негативной картины. Котировки снижаются в пределах полупроцента, и это вялотекущее снижение вряд ли может как-то слишком уж кардинально изменить общий настрой в ту или иную сторону.

Единственное интересное событие сегодняшнего дня — это выход в 17-00 мск данных о количестве открытых вакансий по итогам мая. Безусловно цифра там совершенно некрасивая. И весь вопрос только в одном — как эту цифру в итоге воспримут участники рынка. Пока настроение у них явно миролюбивое, но слишком уж неоднозначна сейчас общая ситуация в мире и в плане восстановления экономики и уж тем более в плане перспектив выхода из коронавирусной эпидемии. И поэтому любой более — менее серьезный негатив может перевернуть все с ног на голову. А с учетом того, что индексы сейчас забрались очень высоко, то и падать будет больно. Если конечно будем падать. Будем — не будем — это вопрос риторический, но вот запасные парашюты проверить инвесторам точно стоит. Обстановка несмотря на кажущуюся миролюбивость накаляется и с каждым шагом наверх все страшнее смотреть вниз.

Что же касается прогноза на сегодняшний день, то небольшая коррекция будет вполне закономерным итогом вчерашнего роста. Так что снижение на 0,5% никого сегодня не удивит, так как пока ничего нового не видно — идеи старые, риски старые, оптимизм старый. Вот только насколько хватит этого оптимизма?