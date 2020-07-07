Глобальные акции продолжают стремительно дорожать, в лидеры роста вышел фондовый рынок Китая после публикации хороших экономических данных по PMI и сектору услуг, которые растут второй месяц подряд в условиях стимулирования экономики. Вербальные интервенции госСМИ поддержали ралли, которому способствуют надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии и введение новых мер по стимулированию, в результате чего частные инвесторы переключились на акции IT-сектора. Китайский индекс CSI 300 вырос на 14%, китайский IT-индекс – на 6,5%, фондовый рынок Бразилии – на 5%. В США IT-сектор вышел в лидеры роста (+5%) благодаря ралли акций ретейлеров.

В целом динамика развивающихся рынков выглядела лучше (+4%) на фоне резкого роста нефтегазового сектора (+4%) и сырьевых товаров. Повысились также индексы Юго-Восточной Азии, помимо Китая, Южной Кореи и Индии. Европейские рынки выросли на 3,8% также благодаря восстановлению экономики. Российские акции отстают (+1,2%), несмотря на резкий рост добычи нефти и значительные дивидендные выплаты, которые помогли рынкам меньше, чем мы ожидали.

Российский дивидендный сезон подошел к середине, более 50% компаний уже объявили о закрытии реестра, выплатив ₱730 млрд дивидендов. До конца июля крупнейшие выплаты произведут МТС (6,4%), Лукойл (6,5%) и Газпром (7,6%).

США и Китай частично отыграли свои экономические потери, в результате чего, согласно индикатору PMI, их промышленное производство вернулось к докризисному уровню. России не хватает до роста (>=50 б.п.) всего 1 п. Производство в Европе в июне увеличилось с 39,4 п. до 47,4 п., но до выхода на траекторию роста показателю не хватает 2,6 п.

В результате скачка производства, роста занятости во всем мире, а также потребительских расходов и потребительской уверенности, число обращений за пособиями по безработице в США снизилось, а уровень безработицы в стране упал с пиковых 14,7% в апреле до 11,1% в июне. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло в июне на 4,767 млн, обновив исторический максимум; прогноз составлял 2,9 млн. Число частично занятых на рынке труда США все еще составляет 15–18 млн, хотя оно и снизилось с пиковых уровней февраля.

Основной фактор беспокойства: скачок выявляемых случаев заболеваемости в США

Если уровень заболеваемости COVID-19 во всем мире продолжит расти, что может привести к остановке экономической деятельности в июле и в последующие месяцы, настроения инвесторов станут пессимистичными. Финансовые результаты, публикация которых начнется с середины июля, могут превзойти пессимистичные прогнозы: доход на акцию во втором квартале может рухнуть на 37% г/г, т.е. масштаб падения станет больше, чем в 4К08 (34,3%).

В мире зарегистрировано 11,1 млн случаев заражения коронавирусом, число смертей превысило 527 тыс. Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордных 212 326 случаях коронавируса, выявленных за 24 часа, на утро 4 июля – число выявляемых случаев за сутки превысило 200 тыс. впервые в истории эпидемий. ВОЗ сообщила, что суточный прирост по итогам прошлой недели составлял минимум 163 тыс., при этом США вышли в лидеры по этому показателю. На Америку приходится 51% всех выявленных случаев, или 5,58 млн из 10,92 млн, на Европу – 25%, на Восточное Средиземноморье, включая Ближний Восток – 10%.