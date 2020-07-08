Опубликованные вчера данные Американского института нефти (API) показали весьма ощутимый рост запасов сырой нефти за неделю — с −8,156 млн барр. до 2,000 млн барр., хотя эксперты прогнозировали увеличение всего до −3,700 млн барр. И понятно, что это не окончательные цифры, а результаты опроса специалистов, но факт сам по себе неприятный. Ведь практически в течение всего мая и большую часть июня запасы стабильно снижались, что вызвало волну оптимизма и последовавший весьма стремительный рост стоимости энергоносителей до уровней, которые можно считать приемлемыми хотя бы для российского бюджета.

Сегодня в 17:30 МСК Минэнерго США представит окончательные и уже точные цифры по недельному изменению запасов. Ожидается, что они вырастут с −7,195 млн барр. до −3,114 млн барр. Если увеличение окажется столь значительным, как показал опрос API, то, скорее всего, эта информация вполне может развернуть котировки нефти в заметную коррекцию к предыдущему росту. Пока же мы наблюдаем весьма умеренное снижение стоимости углеводородов — инвесторы явно не готовы еще продавать, тем более, что и внешний фон на сырьевых рынках сейчас достаточно спокойный.

Российский рубль к утру среды несколько откатился назад. Напомню, что в последние дни он оказался под серьезным давлением из-за бегства инвесторов из рублевых инструментов и откровенно слабых размещений новых выпусков ОФЗ, а, главное, из-за сообщений Банка России о снижении с 8 июля по 6 августа объема валютных интервенций со 191 млрд рублей до 125,6 млрд рублей. Рассматривать это как разворот и перелом тренда точно преждевременно — вероятнее всего, мы имеем дело с сугубо технической коррекцией. Она, конечно, может продолжиться какое-то время и далее, но если стоимость нефти тоже пойдет вниз, то перспективы роста курса рубля точно становятся призрачными.

Сегодня днем по индексу потребительских цен отчитается Россия, а Минэнерго США и хаб в Кушинге ф представят информацию по недельному изменению запасов нефти. В Америке также пройдут слушания комитета по денежной политике и будет опубликован индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos. Иной важной макроэкономической статистики не планируется.

Сбербанк обещал публиковать отчет по РСБУ. Последний день для попадания в реестр акционеров будет по бумагам «Мосэнерго», «Детского Мира», «Казаньоргсинтеза», «Красного Октября», «Лукойла», НКНХ и ОГК-2. Состоятся заседания советов директоров «Ленэнерго» и «Газпрома».

Большинство фьючерсов на основные биржевые индексы торгуется с утра в едва заметном плюсе. Без значимых новостей торги в России откроются скорее всего нейтрально. Дальнейшую динамику внутри дня будет определять отчетность, публикуемая макростатистика и общий новостной фон.