Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Лучше рынка выглядели акции МосБиржи (MOEX, +3.0%) – основанием для оживления мог стать благоприятный прогноз Standard&Poor’s, согласно которому число розничных клиентов брокеров к концу следующего года может увеличиться примерно на 57%. Норнкель (GMKN) подорожал на 2.9% — участники рынка, по всей вероятности, обратили внимание на рост мировых цен на медь, в то время как негативные финансовые последствия штрафа за разлив топлива в Норильске во многом были учтены в цене акций компании ранее. Сегодня утром информационная служба Bloomberg сообщила об увеличении позиций по акциям МосБиржи и Норникеля отдельными фондами группы Raiffeisen. Кроме того, в заметном плюсе закрылись Сургутнефтегаз (SNGS, +2.0%) и Полюс (PLZL, +1.7%), в то время как акции АФК Система (AFKS) подешевели на 2.6%, Магнита (MGNT) – на 2.0%, Сбербанка (SBER) – на 1.8%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кйбышевазота (KAZT) подорожали на 6.1%, Лензолото (LNZL) – на 4.0%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 2.3%.

Фондовые индексы США понизились на 0.9% — 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. На мировых фондовых площадках наметилось сокращение активности покупателей, поскольку у инвесторов нет уверенности, что дальнейший рост котировок будет оправдан динамикой финансовых показателей эмитентов. Финансовая отчетность Paychex за второй квартал оказалась слабее прогнозов (акции во вторник подешевели на 4.9%), но сезон корпоративной отчетности лишь стартовал, так что у трейдеров еще будут появляться новые основания для формирования среднесрочных ожиданий.

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 71.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.