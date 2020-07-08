Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Продажи в национальной валюте поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку отступления ниже 43 долларов за баррель. Также давление на нее окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют некоторое снижение. В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 71,5 рубля. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рубле, а в случае ухудшения внешних условий, в частности продолжения снижения рынка энергоносителей, может предпринять попытку выхода в середину данного коридора. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски более существенного ослабления национальной валюты, что может вывести доллар к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 73 и 75 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, отыграв часть потерь понедельника. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,5%, отступив ниже 71,5 рубля, евро потерял 0,7%, закончив торги в районе 80,6 рубля.



