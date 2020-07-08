Утром продажи в рубле будут преобладать
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Продажи в национальной валюте поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку отступления ниже 43 долларов за баррель. Также давление на нее окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют некоторое снижение. В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 71,5 рубля. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рубле, а в случае ухудшения внешних условий, в частности продолжения снижения рынка энергоносителей, может предпринять попытку выхода в середину данного коридора. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски более существенного ослабления национальной валюты, что может вывести доллар к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 73 и 75 рублей.
Напомним, что днем ранее рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, отыграв часть потерь понедельника. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,5%, отступив ниже 71,5 рубля, евро потерял 0,7%, закончив торги в районе 80,6 рубля.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200708/831741059.html