Инвесторам не хватает уверенности
Вторник завершился небольшим снижением на фоне неоднородной динамики мировых рынков. Акции Полиметалла (+0,92%) и Полюса (+1,49%) отыграли восстановление цен на золото и серебро. Бумаги нефтегазового сектора демонстрировали разнонаправленную динамику в преддверии выхода отчета EIA о запасах нефти. Пара USD/RUB откатилась от сильного сопротивления 72-73 на фоне общего сокращения активности игроков.
Последние новости о двукратном увеличении плана размещения ОФЗ Минфином отражают фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая способна поддержать отечественный финансовый сектор. Такое развитие событий формирует значительный потенциал переоценки с повышением среднесрочных прогнозов выручки и чистой прибыли Мосбиржи (MOEX:RX 122,92, +3,30%).
Акции Энел Россия (+0,58%) последний день торговались с дивидендом. Негативным для них фактором остается одобренное акционерами снижение суммарных дивидендных выплат с 5 млрд руб. по итогам 2018-го до 3 млрд руб. на ближайшие три года.
Публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США сдерживает спрос на бумаги Роснефти (-0,52%) и ЛУКОЙЛа (-0,16%). После обвала запасов на прошлой наделе на 7,2 млн баррелей рынок ожидает их сокращения на 3,5 млн. Статистически риск публикации более благоприятной статистики и разочарования «быков» нефтяного рынка сравнительно высок.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 70,70-71,85, прогноз по индексу Мосбиржи: 2785-2875 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200708/831741081.html