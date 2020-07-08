Вторник завершился небольшим снижением на фоне неоднородной динамики мировых рынков. Акции Полиметалла (+0,92%) и Полюса (+1,49%) отыграли восстановление цен на золото и серебро. Бумаги нефтегазового сектора демонстрировали разнонаправленную динамику в преддверии выхода отчета EIA о запасах нефти. Пара USD/RUB откатилась от сильного сопротивления 72-73 на фоне общего сокращения активности игроков.

Последние новости о двукратном увеличении плана размещения ОФЗ Минфином отражают фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая способна поддержать отечественный финансовый сектор. Такое развитие событий формирует значительный потенциал переоценки с повышением среднесрочных прогнозов выручки и чистой прибыли Мосбиржи (MOEX:RX 122,92, +3,30%).

Акции Энел Россия (+0,58%) последний день торговались с дивидендом. Негативным для них фактором остается одобренное акционерами снижение суммарных дивидендных выплат с 5 млрд руб. по итогам 2018-го до 3 млрд руб. на ближайшие три года.

Публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США сдерживает спрос на бумаги Роснефти (-0,52%) и ЛУКОЙЛа (-0,16%). После обвала запасов на прошлой наделе на 7,2 млн баррелей рынок ожидает их сокращения на 3,5 млн. Статистически риск публикации более благоприятной статистики и разочарования «быков» нефтяного рынка сравнительно высок.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 70,70-71,85, прогноз по индексу Мосбиржи: 2785-2875 пунктов.