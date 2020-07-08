Внешний фон в преддверии старта торгов на Мосбирже в среду, 8 июля, выглядит умеренно негативным. Фьючерсы на европейские фондовые индексы в минусе, а фьючерс на S&P 500 снижается приблизительно на 0,26%. На азиатских фондовых площадках разнонаправленная динамика: акции в Японии, Южной Корее и Австралии под давлением, китайский фондовый рынок немного плюсует, в Гонконге также пытаются реализовать позитивную динамику. По состоянию на 06:30 мск.:

Nikkei 225 —0,28% до 22544 п.

Hang Seng +0,46% до 26093 п.

CSI 300 +0,6% до 4727 п.

KOSPI —0,20% до 2160 п.

S&P/ASX200 —0,66% 5936 п.

Авторитетные финансовые СМИ распространяют информацию о том, что советники президента США обсуждают предложение нанести удар по курсу гонконгского доллара, который привязан к валюте США. Для этого можно ограничить способность гонконгских банков покупать доллары США. Таким образом, Штаты хотят наказать Китай за недавно принятый закон о безопасности в Гонконге, который, как считают в Белом доме, подрывает независимость региона от КНР.

Доллар во вторник подорожал против всех валют Большой десятки за исключением британского фунта. Стерлинг прибавил 0,4% на фоне того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках неформального общения во вторник с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил ее, что страна готова покинуть ЕС без торгового соглашения, если не получится достичь компромисса. Сейчас процесс переговоров буксует на правах на рыбную ловлю и влиянии европейских судов на британские законы.

Рубль укрепился к доллару во вторник на 0,44% и стал вторым в сегменте валют развивающихся рынков, предоставив лидерство чилийскому песо (+0,77%). В среду динамика курса USDRUB будет зависеть от настроений на внешних рынках и преимущественно изменения нефтяных котировок. Падение Brent ниже $42/барр. в направлении $40/барр. способно стать драйвером роста доллара выше 72 рублей, при этом в случае тестирования нефтяными котировками $45/барр. российская валюта укрепится ниже 71,10 и уверенно направится к 70,00.

Экономический календарь сегодняшнего дня откровенно пустует. Если порыться в статданных, можно отметить уровень безработицы в Швейцарии, который с учетом сезонных колебаний прогнозируется в 3,6%, а также изменение потребительской инфляции в России за неделю и с начала года, ну и, конечно, индекс потребительских цен в РФ по итогам июня: прогноз +0,3% м/м, +3,2% г/г.

В 17:30 мск Минэнерго США опубликует традиционный отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно прогнозам, ожидается сокращение запасов сырой нефти на 3,2 млн барр. после падения показателя на 7,2 млн барр. неделей ранее. Запасы бензина в прошлый раз выросли за неделю на 1,2 млн барр. Теперь эксперты энергетического рынка США прогнозируют сокращение на 218 тыс. барр.

Цифры от Минэнерго могут сыграть ключевую роль в краткосрочной судьбе нефтяных котировок, которые ровно месяц проявляют нерешительность в вопросе тестирования уровня $44/барр. (Brent) с возможным последующим скачком до $45/барр. или даже до $48,80/барр., где в настоящий момент находится средняя цена за последние 200 торговых дней.

Комбинация сокращения запасов нефти и сокращения запасов бензина значительно выше прогнозов может стать драйвером роста цен на нефть. Однако разочарование отчетом также может стать поводом закрыть длинные позиции. При таком исходе ближайшей целью на нижней стороне может стать психологическая отметка $40/барр. Но и она может не пройти проверку на прочность, пропустив цены ниже, до 50-дневной МА в районе $37,20/барр.

В среду утром августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,25% до 40,50/барр., сентябрьские контракты на Brent теряли в цене 0,2% до $42,98/барр. Опубликованный вчера поздно вечером отраслевой отчет Американского института нефти сообщил о росте запасов за неделю на 2 млн барр. и сокращении запасов бензина на 1,8 млн барр. Однако отчет API составляется на добровольной основе и довольно часто не совпадает с официальными цифрами Минэнерго.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник падением. Индекс широкого рынка S&P 500 прервал 5-дневную серию роста на фоне распродажи в циклических акциях, таких как банки, энергетические и промышленные компании. Никакой особенной причины для распродажи на фондовом рынке не было. Акции значительно выросли за минувшую неделю и не нашли во вторник катализатора для продолжения роста, что спровоцировало коррекцию.

Dow Jones —1,51% до 25890,18 п. (с начала года —9,28%),

S&P 500 —1,08% до 3145,32 п. (с начала года —2,65%),

Nasdaq Comp —0,86% до 10343,89 п. (с начала года +15,28%)

Индекс Nasdaq в ходе торгов обновил свой абсолютный максимум — 10518,98 п.

Макроэкономический календарь вторника не содержал важных статистических данных, которые могли бы вызвать реакцию со стороны участников фондового рынка. Отметим, на фоне распродажи в акциях фьючерсы на золото смогли достичь 1810,80/унц. и закрылись выше психологического уровня впервые с сентября 2011 г. При этом на спот-рынке котировки драгоценного металла по-прежнему топчутся под $1800/унц. Казначейские облигации прибавили в цене, доходность 10-летних трежерис упала на 4 б.п. до 0,650%, но осталась в пределах установленного диапазона.

Статистика по коронавирусу в США: в понедельник в стране зарегистрировано 45 тыс. новых случаев заражения, что на 8,7% больше, чем 41,4 тыс. неделей ранее. Средний рост за 7 дней составляет 35%.

Акции Tesla 4-й день подряд переписывают свой исторический пик. Во вторник бумага достигла $1429,50, закрылась на 1389,86, но все равно выросла по итогам дня. Причина роста такая же, как и во вторник, покрывающие акцию аналитики, которые отстали от ралли, повышают свои цели, но при этом 12-месячный консенсус-таргет 36 экспертов составляет $752,36, что на 45% ниже текущей цены. 9 аналитиков держать рекомендацию «покупать», 11 — «держать», 16 — «продавать», — свидетельствует статистика в терминале Bloomberg.

Акции Carnival упали на 6,6% после заявления об отмене нескольких круизных рейсов, которые должны были стартовать в этом году, а также трансатлантических круизов, запланированных на 2021 г. Другие акции отрасли также оказались под давлением: Royal Caribbean Cruises и Norwegian Cruise Line подешевели на 4,9% и 4,3% соответственно.

Акции Regeneron Pharmaceuticals выросли на 2,2% после получения от правительства США $450 млн для разработки лекарства от коронавируса. В рамках той же правительственной программы компания Novavax получила 1,6 млрд на разработку вакцины против Covid-19. Акции Novavax подскочили на 31,6%.

Немного статистики по энергетическим и ориентированным на драгметаллы ETF:

United States Oil Fund —0,6% до $28,79

United States Natural Gas Fund +2,2% до $10,95

Market Vectors Gold Miners ETF +2,4% до $37,73

SPDR Gold Shares +0,6% до $169

iShares Silver Trust —0,2% до $17,01