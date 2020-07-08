Девальвация рубля обязательно последует
Оптимизм на мировых рынках вчера завершился: по итогам дня американские рынки потеряли свыше процента. Мы выглядели лучше, закрыв основные торги с потерями трети процента. Во многом это было связано с продолжающимся ростом акций Мосбиржи и отскоком в «Норильском Никеле».
Что касается первой бумаги, то мы по-прежнему считаем Мосбиржу одной из самых перспективных акций с целью как минимум до конца года. Однако в ближайшие дни фиксация спекулятивной прибыли будет вполне логичной. На просадках бумагу можно смело покупать.
«Норникель» выглядит излишне перепроданным. Сейчас интрига сконцентрирована на вопросе об уровне и периодичности выплаты дивидендов. Как только это вопрос прояснится, бумагу можно будет подбирать: либо сразу, либо после очередного снижения, если все-таки компания откажется от выплат промежуточных дивидендов.
По-прежнему считаем интересными бумаги золотодобытчиков «Полюс» и «Полиметалл». Цены на золото начинают тестировать «круглую» отметку 1800 долларов. До конца года основной мировой драгметалл вполне может сходить в район 2000 долларов за унцию.
Сегодня внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: после вечернего снижения американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия. В легком минусе нефть.
Так что открытия торгов по Индексу Мосбиржи можно ожидать с легким минусом. А если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор рынка попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит пыл фондовых «быков».
Нефть сегодня может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США. При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: «черное золото» останется в коридоре 40-44 доллара, где мы и рекомендуем торговать.
Пара доллар-рубль, похоже, нащупывает новый комфортный диапазон. Пока это 71-72,5 руб за доллар. Не исключено, что в нем российская валюта проведет еще какое-то время, но дальнейшая девальвация рубля обязательно последует.
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