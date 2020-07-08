Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным спадом в пределах 0.2-0.7%, в диапазоне 2805-2820 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет слабое закрытие рынка акций в США и некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.35%) и РТС (+0.06%) завершили основные торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи понизился на 0.54%.

Таким образом, вчера мы наблюдали сдержанное коррекционное отступление локального рынка акций от уровней, достигнутых в ходе предыдущих торгов. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной.

Минувший день обошелся без громких внешних и внутренних новостей. В такие моменты стоит обращать внимание на плановую российскую макроэкономическую статистику. Она зачастую не оказывает явного влияния на локальный рынок акций. Тем не менее, свежие данные дают представление о тенденциях в отечественной экономике.

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы объемы экспорта РФ за период с января по май 2020 года сократились на 22.3% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине положительное внешнеторговое сальдо России уменьшилось более чем на 40%. Стоит отметить и тот факт, что несмотря на сильное весеннее падение цен на углеводородное сырье, топливно-энергетические товары все еще формируют более половины стоимостной структуры экспорта РФ. Иными словами, отечественная экономика продолжает находиться на пресловутой «нефтяной игле». Поэтому ее дальнейшие перспективы в решающей степени зависят от темпов восстановления упавших мировых цен на нефть, газ и нефтепродукты.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 32 п. или около 2.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дневной и вечерней торговых сессий, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе стоит отметить вчерашнюю слабость ликвидных представителей электроэнергетического сектора: Русгидро (HYDR RM, —2.93%), Мосэнерго (MSNG RM, —4.78%), Россети-ао (RSTI RM, —1.48%), Россети-ап (RSTIP RM, —3.45%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.82%). Распродажи в указанных бумагах состоялись без значимого информационного повода. Это весьма характерная ситуация, поскольку для них характерны достаточно сильные спекулятивные движения.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.90%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.86%), Магнит (MGNТ RM, —2.08%), АФК Система (AFKS RM, —2.64%). Распродажи в указанных акциях носили коррекционный характер.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции МосБиржа (MOEX RM, +2.96%). Они продолжают отыгрывать недавнюю публикацию позитивных итогов торгов на рынках Московской биржи в июне. За минувший месяц их объем возрос на 10.3% до уровня в 72.9 трлн руб. Прирост этого показателя прямо указывает на увеличение комиссионных доходов организатора биржевых торгов. К слову, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ожидает увеличения числа клиентов в розничном сегменте брокерских услуг в России к концу 2021 года почти в полтора раза от их текущего количества.

С технической точки зрения акции МосБиржа вчера сумели уверенно превысить достаточно сильное двухмесячное сопротивление, располагавшееся в районе 120 руб. Не исключено, что уже в ближайшие дни или недели они сумеют закрыть свой майский дивидендный гэп и приблизиться к следующему значимому сопротивлению, расположенному в районе 130 руб.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.72%) заметно подорожали по сугубо техническим причинам. Вчера они отскочили вверх от свежего среднесрочного минимума, встретив поддержку на подступах к значимому «круглому» уровню 18000 руб. С начала июня эти бумаги находились под давлением на фоне громких новостей по поводу крупного разлива дизельного топлива вблизи Норильска. Теперь эмитенту грозит очень крупный экологический штраф в рамках покрытия ущерба в размере порядка 148 млрд руб.

Отметим также позитивную динамику бумаг Полюс (PLZL RM, +1.73%), Polymetal (POLY RM, +1.26%) и Petropavlovsk PLC (POGR RM, +0.88%). Как мы видим, акции золотодобывающих компаний в очередной раз сыграли роль защитного актива.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.9%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.

С учетом слабого вчерашнего закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.