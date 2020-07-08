Рынок акций РФ и курс рубля мало изменятся в начале торговой сессии на умеренно негативном внешнем фоне, полагают аналитики.

Курс доллара останется около уровня 71,5 рубля, оценивают они.

ПРОГНОЗЫ

Консолидация индекса РТС около текущих значений пока остается актуальным сценарием, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На мировых фондовых площадках наметилось сокращение активности покупателей, поскольку у инвесторов нет уверенности, что дальнейший рост котировок будет оправдан динамикой финансовых показателей эмитентов. На валютном рынке РФ в начале торгов также вероятна стабилизация курса вблизи отметки 71,5 рубля за доллар, оснований для сильных курсовых движений пока не наблюдается", — добавил он.

В начале дня ожидается возвращение доллара выше отметки 71,5 рубля, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В ходе сессии среды американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рубля, а в случае ухудшения внешних условий, в частности продолжения снижения рынка энергоносителей, может предпринять попытку выхода в его середину. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски более существенного ослабления национальной валюты, что может вывести доллар к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 73 и 75 рублей", — считает эксперт.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах опустились на 0,9-1,5% в рамках коррекции. Давление оказали сообщения об ограничении 1 триллионом долларов размера очередного стимулирующего пакета для экономики и о возможных вызовах для экономики из-за возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом в стране.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,6-1,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 1%, японский Nikkei 225 снижается на 0,7%.

Стоимость нефти теряет 0,5% до 42,88 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1274 доллара против 1,1273 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций понизился, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных фондовых рынков. Падение доллара против рубля обусловило разнонаправленную динамику основных биржевых индексов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов снизился на 0,35% — до 2825,21 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,06% — до 1247,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 36 копеек, до 71,47 рубля, евро — на 60 копеек, до 80,63 рубля, следует из данных Московской биржи.