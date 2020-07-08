Как мы и предполагали, Банк России вчера провел еще один однодневный депозитный аукцион тонкой настройки, установив лимит на высоком уровне в 2,2 трлн руб.,при этом банки разместили на нем только 1,7 трлн руб. На недельном депозитном аукционе лимит составил 1,33 трлн руб. (мы ожидали, что он будет в пределах 1,4–1,5 трлн руб.), при этом банки предложили к размещению намного больше – в общей сложности 2,09 трлн руб. Такой выбор, с нашей точкой зрения, поддерживает гипотезу о том, что тактика банков будет схожей с той, что наблюдалась в предыдущем периоде усреднения. Ожидая снижения ключевой ставки центробанком на заседании 24 июля, перед ним банки будут поддерживать отрицательный запас свободных резервов, чтобы после решения ЦБ привлечь средства для выполнения требований усреднения уже по более низким ставкам. Хотя перед заседанием ЦБ «недоусреднение», по нашим оценкам, будет менее заметным, чем в июне (когда рынок ожидал более существенного снижения ключевой ставки), оно, тем не менее, повлияет на динамику ставок. Насколько можно судить, в настоящий момент в качестве базового сценария участники рынка закладывают снижение ключевой ставки на 25 бп, на которое указывает и консенсус-прогноз Bloomberg (наши экономисты за базовый сценарий принимают сохранение ставки на прежнем уровне, но не исключают и снижение на 25 бп). Если консенсусные ожидания рынка не изменятся в сторону сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, то перед заседанием Банка России ставка RUONIA, как мы ожидаем, будет торговаться не менее чем на 20 бп ниже уровня ключевой ставки, а после объявления решения ЦБ сместится ближе к уровню ставки ЦБ.

Короткие ставки денежного рынка вчера продолжали держаться заметно ниже ключевой ставки ЦБ: ставка RUONIA, по нашим оценкам, торговалась в районе 4,2%, средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 11 бп (до 3,91%), а индекс RUSFAR овернайт поднялся на 9 бп (до 4,36%). Объем заимствований банков в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством вновь был небольшим (1,5 млрд руб.), тогда как возможностью 35-дневного репо они вообще не воспользовались. Сегодня, помимо однодневного аукциона с лимитом, вернувшимся к стандартным 400 млрд руб., Казначейство проведет аукцион 6-дневного репо на сумму 150 млрд руб., о котором было объявлено только вчера.

Более длинные процентные ставки во вторник немного снизились. Кривая процентных свопов на отрезках больше одного года сместилась вниз на 5–9 бп, в том числе 5-летняя и годовая ставки IRS закрылись на отметках 5,24% и 4,61% (-9 бп и —1 бп соответственно). Котировки FRA снизились на 1–3 бп, в результате чего кривая вновь стала полностью плоской; теперь FRA торгуются на отметке 4,45%, на 38 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime. Годовая ставка NDF и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа снизились на 7 бп и 9 бп, до 3,98% и 3,90% соответственно.