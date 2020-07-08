На открытии вчерашних торгов кривая ОФЗ сместилась вниз еще на 3–5 бп, закрепив достигнутый в понедельник прогресс. Вечером дополнительную поддержку рынку оказало объявление параметров регулярного аукциона, на котором Минфин решил на этот раз не размещать облигации с фиксированным купоном. По итогам сессии доходности на большинстве отрезков кривой снизились на 8–13 бп относительно уровней понедельника. На общем фоне со значительным отрывом лидировали 4-летний ОФЗ-26227 (YTM 4,89%), опустившийся в доходности на 16 бп, 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,1%), потерявший 15 бп, и 4-летний ОФЗ-26222 (YTM 4,98%), доходность которого снизилась на 14 бп. Выпуски сроком обращения меньше 3 лет закрылись снижением доходностей на 4–10 бп. В то же время 4-летний флоутер ОФЗ-24021 подешевел на 0,3 пп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 32,1 млрд руб. или 0,92x среднедневного показателя за последний месяц. Что касается локальных рынков долга других развивающихся стран, 10-летние облигации Мексики, Филиппин, Колумбии, Венгрии и Бразилии вчера выросли в доходности на 6–9 бп.

Сегодня Минфин проведет дебютный аукцион флоутера ОФЗ-29014 с погашением в марте 2026 г. с купоном, привязанным к текущей ставке RUONIA с техническим лагом 7 дней. Выпуск будет предложен в объеме доступных для размещения остатков, составляющих 450 млрд руб. Отметим, что ближайший по дате погашения флоутер нового формата, 4-летний ОФЗ-24021, торгуется по цене 99,55 пп, соответствующей, по нашим оценкам, Z-спреду +12 бп относительно ставки RUONIA. На последних двух аукционах ОФЗ-24021, проводившихся 10 и 30 июня, спрос на выпуск был сравнительно высоким: 154 млрд руб. и 134 млрд руб. соответственно. Однако в обоих случаях Минфин отклонил большинство заявок, 10 июня разместив бумаг всего на 4 млрд руб. (в результате соотношение спроса и фактического размещения составило 39x), а 30 июня – на 17 млрд руб. (8x). В связи с этим будет особенно интересно, какую гибкость в премировании участников аукциона будет готов продемонстрировать Минфин. На прошлой неделе Минфин разместил флоутер с дисконтом по цене в 0,75 пп, установив цену отсечения в 99,25 пп. Мы полагаем, что более низкое соотношение спроса и фактического размещения на сегодняшнем аукционе послужило бы фактором поддержки для кривой ОФЗ-ПД как признак корректировки Минфином тактики заимствований на внутреннем рынке в последнее время.