Доля реструктуризированного розничного портфеля остается около 3%. На этой неделе Банк России опубликовал данные по реструктуризации кредитов в новом формате. Для кредитов физлиц они являются результатом опроса 75 банков за период с 20 марта по 30 июня. За это время от физлиц поступило 2,3 млн запросов на изменение условий договора, в последние недели количество требований продолжает снижаться (со 158 тыс. в период с 4 по 17 июня до 99 тыс. с 18 по 30 июня). На 30 июня доля одобрений составляет 61,7%, за рассмотренный период проведена реструктуризация кредитов общим объемом более 625 млрд руб. (это 3,4% среднего портфеля розничных кредитов за период, на 3 июня эта доля также равнялась примерно 3%). Сейчас из требований на рассмотрении 56% приходится на потребкредиты, 20% – на кредитные карты, 20% – на ипотеку и 3% – на автокредиты. В рамках закона 106-ФЗ получено около 15% от всех требований за период, доля одобрения составила 64,6%, эта доля была относительно высокой в ипотеке (почти 80%) и низкой в автокредитах (26%). На реструктуризацию в рамках закона 106-ФЗ приходится 88 млрд руб. реструктурированных розничных кредитов (14% общего объема реструктуризаций).

Доля корпоративных реструктуризаций у СЗКО выросла до 7,3%. Согласно опросу 11 системно значимых банков (СЗКО), в период с 20 марта по 17 июня реструктуризировано порядка 2,1 тыс. кредитов юрлиц (кроме кредитов МСБ). Объем реструктуризированной задолженности превысил 2,3 трлн руб., что составляет 7,3% совокупного портфеля СЗКО (по данным на 3 июня эта доля равнялась 5,8%). В сегменте МСП доля реструктуризации остается на уровне около 13%. По кредитам МСП ЦБ за указанный период провел опрос 62 банков. Количество обращений составило 135,5 тыс., темпы поступления заявок также замедляются (2 тыс. заявок во второй половине июня против 4,4 тыс. в первой половине).

Доля одобренных обращений равна 72,7%, фактически реструктурировано 80,3 тыс. кредитов (87% от одобренных). Объем реструктурированной задолженности вырос до 666 млрд руб. (порядка 13% портфеля МСП) с 620 млрд руб. на 17 июня. Около половины кредитов (в количественном выражении) приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, по объему реструктурированных кредитов почти половину составляют операции с недвижимым имуществом. Заявки в рамках закона 106-ФЗ – порядка 65% всех обращений, таких кредитов реструктурировано на 120,7 млрд руб. (18% общего объема в денежном выражении), это примерно 32% суммарных кредитов МСП в отраслях, входящих в перечень наиболее пострадавших