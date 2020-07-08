Sollers: по-прежнему неясные инвестиционные перспективы
Группа Sollers по итогам 2019 г. заметно сократила долговую нагрузку и во 2п19 консолидировала совместное предприятие Ford Sollers, но на результатах года сказались такие неблагоприятные факторы, как низкая рентабельность и значительная зависимость от господдержки. Наша прогнозная цена на 12 месяцев в 450 руб. (ожидаемая полная доходность – 73%) и рекомендация Покупать исходят из предположения, что Sollers нормализует показатели рентабельности к 2022 г., когда компания планирует начать продажу своего нового внедорожника.
Однако, учитывая давление на прибыльность в ближайшей перспективе (дополнительно усиленное пандемией), отсутствие дивидендных перспектив и низкую ликвидность акций, краткосрочная инвестиционная привлекательность Sollers представляется неочевидной.
Катализатором роста могла бы быть реализация планов сотрудничества с КАМАЗом, ведущим российским производителем грузовых автомобилей, однако после нескольких упоминаний в СМИ в начале текущего года тема не получила дальнейшего развития.
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