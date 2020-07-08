Глубина падения продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке в июне продолжила уменьшаться благодаря постепенному ослаблению карантинных ограничений. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи в России (исключая марки Mercedes и BMW) по итогам месяца уменьшились на 14% г/г, до 122 622 единиц. Напомним, в апреле и мае падение составило 72% г/г и 52% г/г соответственно. За 1п20 продажи (включая марки Mercedes и BMW) сократились на 23,3% г/г, до 635 959 единиц. Динамика несколько улучшилась, но остается слабой – особенно в свете таких факторов поддержки, как отложенный спрос, стремление к ограничению контактов и меры господдержки. Мы прогнозируем сжатие рынка на 18% по итогам 2020 г.

Sollers показала падение продаж автомобилей УАЗ на 12% г/г, до 2770 единиц, в июне и на 27% г/г, до 12 284 единиц в 1п20. Продажи автомобилей Ford Transit (которые Sollers консолидирует) увеличились на 1% г/г, до 1088 единиц, в июне, но сократились на 13% г/г за полугодие. Как мы полагаем, более сильная динамика Ford Transit обусловлена хорошими продажами предприятиям электронной коммерции, а также поставками по госзаказу. Последние данные подтверждают наше мнение о том, что СП с Ford будет главным фактором роста бизнеса Sollers в ближайшей перспективе, а устаревший модельный ряд марки УАЗ продолжит негативно сказываться на показателях группы.

АвтоВАЗ, выпускающий автомобили марки Lada и Niva, остался в 1п20 лидером рынка с долями 20,8% и 1,3% соответственно. Продажи автомобилей Lada за период упали на 24% г/г, до 132 596 единиц. Доля альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi за первое полугодие составила 37,4%. Также в числе лидеров остались Kia (12,8%) и VW (12,7%).

Что касается других российских производителей, ГАЗ сократил продажи легкого коммерческого транспорта в 1п20 на 24% г/г, до 19 848 единиц.