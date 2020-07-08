X5 Retail Group объявил о запуске сервиса экспресс-доставки Около, направленного на унификацию сервисов экспресс-доставки Перекресток.Быстро и Пятерочка.Доставка, которая в настоящий момент доступна из 439 магазинов в пяти городах. Клиенты продолжат делать заказы через обе платформы, а доставка теперь будет осуществляться единой курьерской службой Около, и все курьеры будут в одинаковой форме. Операционная модель будет основываться на партнерстве с небольшими локальными компаниями по экспресс-доставке в разных городах России с опытом работы, в частности, в категориях продуктов питания и готовой еды. На начальном этапе заказы будут доставляться только из торговых сетей X5, а затем этот сервис будет предложен другим участникам рынка еды.

Наш комментарий: X5 запустил операции в области электронной торговли в 2017 г. с помощью сервиса Perekrestok.ru, который вносит основной вклад в общий объем онлайн-продаж (72% в апреле–мае), а в 2019 г. был запущен сервис экспресс-доставки. Мы рассматриваем интернет-торговлю продуктами питания как самую быстрорастущую нишу сегмента электронной коммерции в России: по оценкам Infoline, к 2024 г. она может вырасти в 17 раз относительно прошлогоднего показателя на уровне 42 млрд руб. (это транслируется в 3,5% рынка продовольственного ритейла). При этом самым быстрорастущим каналом является экспресс-доставка, доля которой, как предполагается, за период с 2019 г. по 2024 г. вырастет на 25 пп, до 27%. Сегмент электронной торговли продовольственными товарами является важной составляющей стратегии роста компании, поскольку предполагается, что к 2024 г. его доля в розничной торговле продовольственными товарами через интернет составит 15–20% (согласно нашей модели, достижение верхней границы этого диапазона предполагает, что к 2024 г. на долю интернет-торговли продовольственными товарами будет приходиться 6% от общего объема продаж).

Также стоит обратить внимание на возможное расширение сервиса Около для других участников рынка еды и потенциальный вход в сегмент ресторанов быстрого питания (170 млрд руб. в 2019 г.), который, по нашим оценкам, покажет впечатляющие темпы роста (прогноз 13% CAGR в 2020–2024 гг.). Основными конкурентами в этом сегменте выступают Яндекс.Еда (присутствует в 112 городах и объединяет более 14 000 ресторанов) и Delivery.Club (150 городов и более 16 300 ресторанов). Оба сервиса уже пересекаются с X5 в сегменте экспресс-доставки продуктов питания через Яндекс.Лавка и Самокат соответственно.

За период с середины марта акции компании выросли на 78% и на 20% – с начала июня, после публикации оптимистичного прогноза на 2к20. Сейчас они торгуются с EV/EBITDA 2020п на уровне 6,2x, что мы считаем справедливым.