Microsoft Corp. (MSFT) заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros, принадлежащего AT&T Inc. (T). Это позволит расширить возможности создания игр на устройствах Xbox. Но в настоящий момент AT&T еще не приняла окончательного решения, будет ли продавать игровое подразделение Interactive Entertainment, владеющее популярной видеоигрой Mortal Kombat.

Игровое подразделение Warner Bros. состоит из 10 игровых студий, в числе которых TT Games. Оно было приобретено компанией AT&T в рамках сделки с Time Warner которая завершилась в 2018 году.

Так зачем же эта сделка AT&T?

Компания AT&T изучает возможность продажи активов, чтобы сократить свой долг, достигший $154 млрд. Другие потенциальные покупатели игрового блока Warner Bros — это Take Two Interactive (TTWO), Electronic Arts (EA) и Activision Blizzard (ATVI). Приоритетной может стать именно продажа Microsoft. Однако ни одна из фирм, участвующих в переговорном процессе, пока не сделала официального заявления. CNBC в прошлом месяце сообщила, что AT&T рассматривает возможность продажи игрового подразделения в рамках сделки, сумма которой может составить $4 млрд.

Мы считаем важным то, что компания планирует продолжить сокращать долг, несмотря на общий спад в экономике. Покупка активов Time Warner в 2018 году усилила долговую нагрузку AT&T. Впрочем, в настоящее время отношение долга к капиталу компании составляет 0,46 при среднем по индустрии значении 0,52. Как и многие другие американские компании, AT&T отозвала прогноз финансовых результатов на 2020 год. Компания предприняла меры по сокращению расходов, отказалась от обратного выкупа акций. Ожидаем, что скорректированная прибыль в перспективе ближайших двух лет составит $4,50-4,80 на акцию.

Если сделка будет завершена, Microsoft интегрирует игровой бизнес AT&T и укрепит свое присутствие на этом нишевом рынке, последует выпуск ряда новых эксклюзивных игр для Xbox. Возможное приобретение этих активов даст Microsoft необходимые ресурсы в конкурентной борьбе с Sony и ее новой платформой PS5 в конце 2020 года.

Microsoft получит импульс для покупок инвесторами, но бизнес корпорации слишком разнообразен, чтобы оценить потенциальный эффект для него от одной сделки. Акции находятся в восходящем тренде, обновляя исторические максимумы. Акции AT&T в настоящее время стоят на 20% ниже, чем в прошлом году, и мы смотрим на них с осторожным оптимизмом. Цель — $35 за акцию означает потенциал роста около 14% от текущих уровней. Более долгосрочной целью станет отметка $47.