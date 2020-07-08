Помимо того, что сегодня запланирован только один первичный аукцион, он пройдет в ОФЗ с привязкой доходности к Ruonia серии 29014 (мар.26). Данный выпуск был представлен 7 мая этого года, но еще ни разу не предлагался на первичном рынке. Вторичный воодушевился подобным смещением приоритетов Минфина и к закрытию торгов отыграл до 12-15 бп на среднем до 7 бп на дальнем конце кривой.

Текущий выбор выглядит необычным для Минфина – мы расцениваем его как временную попытку снизить коррекционное давление на суверенную кривую. Выпуск может быть востребован среди локальных игроков и довольно широком диапазоне заявленных цен. Два последних аукциона в ближайшей серии 24021 (апр.24) с идентичной формулой расчета купонов проходили при высоком спросе, но завершились скромными объемами размещений (4 млрд руб. и 17 млрд руб., соответственно).

На прошлой неделе Минфин впервые продал ОФЗ-ПК нового формата по цене ниже номинала с дисконтом в 0.25 пп к цене вторичного рынка (отсечка — 99.25%). Мы полагаем, что данный уровень будет отправным и на сегодняшнем аукционе, позволив сформировать стартовый ценовой диапазон 99.0-99.25% для серии 29014. Цена ниже 99.0% без существенных объемов размещения для нас будет сигнализировать «отчаянную» готовность Минфина развивать кривую на базе ОФЗ-ПК и готовность наращивать ценовые дисконты в дальнейшем.