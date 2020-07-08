· 6 июля Роспотребнадзор объявил оценку последствий разлива топлива на ГМК Норникель, которая составила 148 млрд рублей ($2 млрд).

· Вероятно, размер штрафа для компании будет сопоставим с озвученной оценкой. Это беспрецедентная для России сумма, которую вряд ли кто-то ожидал. Мы постарались ответить на основные вопросы, которые могут интересовать клиентов.

Почему ущерб был оценен так высоко? Таким штрафом правительство может убить несколько зайцев: 1) Пополнить бюджет после существенных выплат на детей: $2 млрд — это 25% от 2х выплат по 10 тыс рублей на ребенка. 2) Дать сигнал компаниям, что не нужно недоинвестировать, тем более в maintenance. 3) Укрепить имидж сильного и справедливого правительства, отстаивающего экологические интересы общества.

Что будет с дивидендами? Скорее всего Норникель отразит операционный неденежный убыток в отчете о прибылях и убытках за 2020 год на всю сумму в 2 млрд долларов. Поэтому EBITDA компании за 2020 год должна будет сократиться с $8 млрд до $6 млрд. Дивиденды в таком случае должны сократиться с $4.8 млрд до $3.6 млрд — $2.3/расписку или 1600 рублей на акцию — доходность около 9%.

Как вырастет долг? На конец 2019г чистый долг составлял $7 млрд (ND/EBITDA – 0.9x). Выплата столь крупного штрафа может растянуться на несколько лет, но даже если вся сумма будет заплачена сразу, то чистый долг вырастет до $9 млрд, а при EBITDA в $6 млрд — ND/EBITDA вырастет до 1.5х. Норникель выплачивает 60% от EBITDA в качестве дивидендов если ND/EBITDA не превышает 1.8х (далее идет постепенное снижение до 30% при росте ND/EBITDA до 2.2х).

Вырастут ли инвестиции? В 2019 году Норникель объявил о смене курса развития и ожидаемом кратном росте инвестиций – с $1.3 млрд в 2019 году до $3.5-4.0 млрд в год в 2022-25. Только на проект по уменьшению выбросов серы будет потрачено $3.5 млрд. Поэтому вряд ли можно рассматривать большой штраф, как попытку повлиять на инвестиционную программу компании.

Какой прямой эффект на акции? Для Норникеля 2 млрд долларов – это 5% капитализации, ровно на столько бумага и упала после новостей о штрафе. Однако не надо забывать, что после новости о катастрофе бумага уже упала на 10%, потеряв $4 млрд капитализации, поэтому штраф уже частично был в цене.

Что дальше? После аварии с разливом топлива последовала вереница непредвиденных обстоятельств (комментарии В.Потанина касательно дивидендов, сброс технической воды, пожар на складе), которая помешала акциям вернуться на прежние уровни. После штрафа неопределенность ушла, а дивидендная привлекательность компании существенным образом не пострадала. Мы ожидаем, что бумага вернется к росту “как пыль уляжется”.

Какие остаются риски? Основной оставшийся риск – возможное снижение рейтинга ESG со стороны MSCI с предпоследней ступени на последнюю. Точной даты нет, вероятно, это осень. Это может вызвать отток средств со стороны Европейских фондов. Через этот сценарий проходила Северсталь после аварии на Воркутауголь, но это не помешало бумаге через некоторое время вернуться на прежние уровни.

Оценка остается привлекательной. С учетом штрафа Норникель торгуется по 6.3х EV/EBITDA, что ниже его 5-ти летней средней в 6.6х.