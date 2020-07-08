Несколько слов об акциях ГМК Норникель. Сегодня в ГМК заявили, что будут оспаривать штраф Росприроднадзора в 150 млрд рублей.

Понятно, что сумма не окончательная, а процесс «выбивания» из Норникеля денег будут непростым и затянется не на один год. Главное в этой истории – это ясность.

Теперь цели всех сторон ясны и понятны, можно сказать, что история закончена, а новости для Норникеля могут быть только положительными: уменьшат сумму, растянут на 5-10 лет и т.д.

С другой стороны, обратите внимание на то, что происходит в мире в горно-металлургическом сегменте. Идет бурный рост, за последние дни акции многих крупных компаний выросли на 10-20%, де-факто идет мощное восстановление экономики в Китае, китайский фондовый рынок сейчас один из лучших в мире.

Поэтому, с моей точки зрения, сейчас на российском рынке лучший вариант для инвестиций — это акции ГМК Норникель.