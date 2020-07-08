В начале этой недели мы наблюдали рост рубля, хоть потом евро и доллар отыграли падение и прибавили больше 1%.

Это произошло по нескольким причинам:

— вероятность новых американских и британских санкций в отношении РФ

— конвертирование дивидендов, полученных иностранными игроками в российской валюте

— удобный момент для фиксации прибыли в ОФЗ иностранцами.

Всё это оказывает давление на рубль. Также вполне вероятно, что часть инвесторов ожидает следующую волну коррекции на глобальных рынках и выходит из рискованных активов, к которым относятся активы развивающихся стран.

Прогноз

Учитывая крайне высокую степень вариативности в мире и в России в этом году, возможно несколько совершенно противоположных сценариев.

Базовый сценарий: вакцина к осени (тем более в нужном количестве), скорее всего, готова не будет, инвесторы поймут, что кризис повлиял на финансовые показатели компаний больше, чем ожидалось, пройдёт ещё одна фаза коррекции на рынках, после чего будет медленное восстановление. В таком варианте Банк России сохранит предельно мягкие условия кредитования, и ставка может даже снизиться на 0,5% к концу года (но не в 3 кв). Рубль, если будет ещё одна фаза коррекции на мировых рынках, протестирует уровень 80 руб. за доллар, но закончит год ближе к 72 руб. за доллар.

В позитивном сценарии вакцина появится где-то в третьем квартале, на этом рынки восстановятся и, возможно, большинство из них покажут новые исторические максимумы, но Центробанки постепенно начнут сворачивать стимулирование, что в итоге приведёт к откату котировок. В этом случае Банк России начнёт медленно повышать ставку (например, на 0,5-1% к концу года), но не в третьем квартале, а рубль хоть и протестирует уровни 76-78 руб. за доллар, вернётся на 67-70 руб. за доллар к концу года. Итого, в третьем квартале Банк России сделает паузу, а к концу года диапазон по ставке составит 4-5,5%. Рубль против доллара должен завершить год в диапазоне 67-72 руб. за доллар, хотя в третьем квартале возможны и уровни 76-80 руб. за доллар.