Мы пересмотрели прогнозную цену акций Евраза после падения мировых рынков стали и коксующегося угля, произошедшего из-за распространения вирусной пандемии. Снижение спроса на продукцию Евраза из-за приостановки производств основных отраслей-потребителей стали и обвал цен на рынке угля привели к резкому падению акций компании. Металлургическая отрасль в ряде регионов начала восстановление в апреле, на некоторых локальных рынках улучшение конъюнктуры сдерживается карантинными ограничениями. Мировой рынок угля, на наш взгляд, далек от баланса, и основные бенчмарки все еще находятся вблизи локального минимума. Из-за высокой зависимости Евраза от цен на уголь и проблем в этом сегменте котировки акций компании отстали  от бумаг других представителей сектора. Мы прогнозируем восстановление основных рынков сбыта компании в 2022 г. и считаем, что текущий кризис является привлекательным моментом для покупки акций Евраза.