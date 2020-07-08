В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные акции Россетей (+2,08%) и бумаги Системы (+1,62%). Котировки ГМК “Норильский никель” прибавили 1,49%. В лидерах снижения были акции Энел России (-8,15%) и котировки МТС (-4,41%).

Акции МТС и Энел России упали в связи с дивидендной отсечкой.

Бумаги Норникеля в последние дни находятся под воздействием новостей, связанных с аварией на ТЭЦ-3. Так, в среду стало известно, что компания намерена оспорить оценку ущерба Росприроднадзора от аварии (около 148 млрд руб.).

С технической точки зрения акции Норникеля все еще смотрятся слабо и обладают потенциалом краткосрочного и среднесрочного снижения в район 17 100 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Негативный сигнал подтвердится при пробое поддержки 18 тыс. Позитивом для краткосрочных “быков” стало бы закрепление бумаг выше 19 350 руб. – в этом случае можно ожидать скачка к важному среднесрочному сопротивлению 20 150 руб. Ждать возвращения к восходящему тренду стоит не ранее закрепления котировок выше 20 150 руб.