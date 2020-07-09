По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи показал отрицательную динамику (-0,48%), индекс РТС снизился на 0,18%. Летом отечественные индексы показывают боковую динамику, цены на нефть также находятся в боковом коридоре. При этом отдельные акции показывают растущую динамику и там есть где разгуляться «быкам». К примеру котировки акций компании Полюс растут 14 дней подряд. Какая перспектива у акций Полюса? Цена золота достигла 8-летнего максимума но на пути «быков» есть уровень сопротивление 1840 долларов (о нем мы писали ранее) и есть также сопротивление 1890 долларов. Снижение цен от уровня 1840 до поддержки 1775-1780 долларов меня не удивит. Можно играть в золоте на понижение но надо иметь ввиду, что мягкая денежная политика, которую проводят центробанки будут способствовать сильному спросу на этот металл. Приток средств в ETF, обеспеченные золотыми слитками, уже превысил рекордный показатель 2009 года. По прогнозам Goldman Sachs в течение 12 месяцев цены достигнут отметки 2000 долларов. Некоторые, эксперты считают что надо покупать криптовалюту, но золото это инструмент проверенный веками, в золоте не страшно держать и 20% своих накоплений, а в криптовалюте и 5% страшно держать.

Вчера фондовый рынок США показал позитивную динамику. Очень хорошо показал себя технологический сектор Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT). В США сейчас новая вспышка заболевания коронавирусом а сектор технологий является наиболее защищенным сектором. К тому же считается, что в случае проигрыша Трампа на выборах, акции сектора технологий не пострадают. К наиболее незащищенным можно отнести сектор авиаперевозок. Авиакомпания United Airlines объявила, что возможно будет вынуждена уволить половину своего персонал к октябрю из-за отсутствия перелетов. Многие эксперты считают что авиакомпании преодолеют кризис не ранее чем через полтора года.

Цены на нефть выросли в среду, так как данные Управления энергетической информации США показали, что запасы бензина в США упали на 4,8 млн баррелей — больше, чем ожидали аналитики. Перспективы спроса туманные… Соединенные Штаты вчера сообщили о более чем 58 000 новых случаев COVID-19 (рекорд), поэтому отдельные штаты вскоре снова могут вводить ограничения на передвижения и спрос на бензин упадет. 15 июля состоится мониторинговый комитет ОПЕК, решения которого могут повлиять на котировки. Возможно будет решено увеличит или уменьшить поставки с августа. Во этом полугодии я жду снижения котиковый до 30 долларов или чуть ниже.

На китайском фондовом рынке продолжается ралли — ждем позитивного открытия нашего рынка. Следует учитывать что вчера индекс Russia Capped от MSCI показал позитивную динамику (+1,67%). Сегодня США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июнь, а также заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май.