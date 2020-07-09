Ситуация на мировых фондовых рынках продолжает оставаться достаточно стабильной. Нет весомых событий, способных расшевелить рынки, новости носят в основном нейтральные, макростатистика чаще всего укладывается в рамки ожиданий. А мелкие неприятности закаленные чрезмерно турбулентной весной инвесторы игнорируют. В итоге практически все, за исключением быстро восстанавливающего и бьющего очередные рекорды Китая, сидят в «боковике» с незначительным уровнем волатильности.

Даже статистика по запасам нефти, традиционно сильно двигавшая цены на углеводороды, не вызывает былых бурных эмоций. Судите сами: в соответствии с опубликованными накануне Минэнерго США данными, недельные запасы сырой нефти за неделю выросли с −7,195 млн барр. до 5,654 млн барр., хотя эксперты предрекали подъем всего до −3,114 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с −0,263 млн барр. до 2,206 млн барр. при ожиданиях роста до 1,566 млн барр. Примерно такие же цифры во вторник привел и Американский институт нефти. В былые времена подобный скачок запасов неминуемо вызвал бы обвал котировок углеводородов доллара на два как минимум. А тут ноль внимания. Или инвесторы устали от потрясений, или были готовы к таким результатам, или они упорно настроены на рост и пока попросту не готовы переходить к продажам. Так или иначе, но стоимость нефти сейчас на удивление стабильна.

Что касается отечественной валюты, то она испытала кратковременную просадку по факту выхода информации, что с 8 по 6 июля банк России почти в два раза сократит объемы своего присутствия на валютном рынке. Впрочем, для многих эта новость не явилась неожиданностью и, видимо, отчасти уже сидела в ценах.

Вчера Минфин разместил очередной выпуск ОФЗ. Разместил для текущей ситуации неплохо: при спросе в 264,847 млрд руб. объем размещения составил 64,319 млрд руб., а выручка — 63,452 млрд руб. Рубль также проигнорировал данные по запасам нефти (впрочем, он и ранее не раз так делал), а кратковременную слабость сменил на техническую коррекцию и последующую консолидацию в достаточно узком боковом коридоре.

И пока нет оснований полагать, что рубль будет стремиться вылезать из уже насиженного гнездышка — судя по его реакции на внешние раздражители, ему там вполне комфортно. Лишь относительно евро (за счет некоторого укрепления доллара по отношению к европейской валюте) российский рубль несколько теряет сегодня с утра.

Американские площадки торговались вчера достаточно неплохо, закрывшись в пределах от +0,68% по Dow Jones до +1,44% по Nasdaq. Оптимизм из США перекинулся сегодня утром и на Азиатско-Тихоокеанский регион, где растут все биржевые индексы. Опять же, негатива не поступает, и инвесторы наверстывают потери, понесенные весной.

Сегодня утром Китай представил данные по Индексу потребительских цен и Индексу цен производителей. Инфляция в июне год к году выросла с 2,4% до 2,5%, как и предполагали аналитики. Месяц к месяцу ИПЦ Китая поднялся с −0,8% до −0,1%, при том, что эксперты ждали роста до −0,5%. Индекс цен производителей подрос с −3,7% до −3,0%, хотя эксперты предрекали подъем всего до −3,2%

Сегодня Германия представит данные по внешнеторговым операциям, в США выйдут цифры по количеству первичных заявок на пособия по безработице. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ЭнелРос». Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги «АЛРОСы», «Лензолота» и НЛМК.

Фьючерсы на основные мировые биржевые индексы торгуются с утра в положительной области, но совсем недалеко от «нуля». Собственно, в отсутствие действительно весомого позитива, вчерашний рост за океаном в значительной степени израсходовал свой потенциал. Европа, вероятнее всего, будет ориентироваться в течение дня на публикуемую статистику и отчетность. Российские рынки, скорее всего, откроются умеренно позитивно.