В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.9% — участники рынка, вероятно, обратили внимание на дисконт, с которым бумаги холдинга торгуются по отношению к суммарной стоимости его активов. В заметном плюсе закрылся Норникель (GMKN, +2.1%), завивший о намерении оспорить сумму штрафа за ущерб окружающей среде, определенную Росприроднадзором. Акции Полюса (PLZL) подорожали на 1.5%, Газпрома (GAZP) – на 1.4%, Алросы (ALRS) – на 1.1%. Тем временем акции МТС (MTSS) со среды торгуются «без дивидендов» (в режиме Т+2), что объясняет снижение их цены на 5.0%. Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 1.5%, Татнефть (TATN) и Газпром нефть (SIBN) – на 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 5.2%, Лензолото (LNZL) – на 4.9%, РусГидро (HYDR) – на 2.4%, Селигдара (SELG) – на 1.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС, что, впрочем, не исключает возможности некоторого повышения в начале торгов. Во второй половине дня настрой трейдеров может оказаться под влиянием статистики из США – в 15:30 мск будут опубликованы еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице. Кроме того, на сегодня запланирована публикация финансовой отчетности оператора сети аптек Walgreens Boots Alliance (14:00 мск), акции которого входят в индексный список S&P 500.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара США к корзине мировых валют.