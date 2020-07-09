Нет поводов для направленного движения рубля в начале дня
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. Ни ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 43 долларов за баррель, ни динамика валют развивающихся стран, консолидирующихся сегодня с утра у уровней закрытия предыдущего дня, не дадут поводов для направленного движения в рубле. В результате, пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в боковое движение чуть выше 71 рубля. В ходе торгов, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 41-43 доллара за баррель, американская валюта может предпринять попытку отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие дни. Однако, в рамках четверга мы ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей.
Напомним, что по итогам среды основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, доллар упал на 0,5%, отступив в район 71,1 рубля, евро потерял чуть менее 0,1%, закончив торги у отметки 80,6 рубля.
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