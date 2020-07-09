Российский рынок акций в среду показал нейтральную динамику. Амплитуда колебаний по индексу МосБиржи осталась пониженной, дневной диапазон уложился в 0,5%. На фоне невысокой торговой активности обороты продолжили плавно снижаться.

Общая динамика российского рынка отстает от тенденций на развивающихся площадках. Индекс MSCI Emerging Markets в последние дни показывает опережающий рост относительно нашего долларового индекса РТС.

На американском рынке ситуация также выглядит лучше. В среду индекс S&P 500 вырос на 0,8% и отыграл часть потерь, пронесенных во вторник. На нефтяном рынке фьючерсы Brent выросли на 0,5% до $43,3. Более сильному восходящему импульсу по нефти помешала статистика о возобновлении роста запасов нефти в США (данные EIA).

В итоге можно сказать, что наш рынок при сложившемся фоне выглядел относительно слабо. На вечерней торговой сессии акции голубых фишек частично отыгрались и выросли, но общую картину это не меняет.

Среди наиболее ликвидных бумаг в лидерах роста оказались акции Норильского никеля (+2%) на новостях об оспаривании компанией размера ущерба от аварии в Норильске, которые рассчитал Росприроднадзор. Инвесторы надеются на более низкий размер штрафа, что в свою очередь позитивно для дивидендных перспектив. В целом, на наш взгляд, в цене акций ГМК уже заложен почти весь негатив из-за случившегося. Даже после двухдневного роста акции Норникеля все еще на 13% ниже, чем были до аварии. Капитализация снизилась на величину, которая в три раза больше рассчитанного Росприроднадзором ущерба. Среднесрочные ожидания по бумагам положительные.

В то же время дополнительным краткосрочным фактором поддержки для акций Русала, который контролирует 27,8% в ГМК, является поступательный подъем цен на алюминий. Стоимость тонны в рублях с минимумов в начале июня выросла на 11%.

Вместе с ростом цветных металлов вчера продолжился подъем в золоте. Котировки обновили максимумы с 2011 г., поднявшись выше $1800. Это позволило акциям Полюса (+1,6%) и Петропавловска (+1,2%) вновь показать динамику лучше рынка. Полиметалл отстал из-за сообщения об очередной продаже крупного пакета акций.

Тренд в золоте выглядит очень устойчивым. Дальнейшее закрепление выше $1810 способно привести к росту до цели на $1875. Причем допускаю, что такое движение может быть импульсным.

Что касается среднесрочных перспектив, то основным риском для золота является потенциальное снижение неопределенности по поводу распространения COVID-19. Спад пандемии снизит спрос на защитные активы. В таком случае золото будет ждать достаточно сильная коррекция вниз, как и акции золотодобывающих компаний. Хеджировать такие позиции можно бумагами из наиболее сильно пострадавших от пандемии отраслей, например, это авиакомпании.

По индексу МосБиржи общая картина пока остается неизменной. Котировки так и не сумели уверенно закрепиться выше 2835–2840 п., так что по-прежнему актуален двухмесячной боковой коридор. Пробой обозначенных отметок будет означать перестановку следующих технических целей в сторону 2910–2920 п.

Сегодня среди ликвидных акций крупных компаний с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в Лукойле, ОГК-2, Детском мире, Нижнекамскнефтехиме.

Наибольшее влияние на рынок в целом окажет просадка именно в Лукойле, так как его вес в индексе МосБиржи составляет 12,5%. Гэп примерно в 5,5% приведет к потерям в 0,7% по индексу. Так что открытие торгов сегодня может пройти на отрицательной территории.

Также сегодня последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов в АЛРОСА, НЛМК, Лензолото и Астраханьэнергосбыт.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,17%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,25% и находятся около уровня $43,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов и дивидендных гэпов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия среды.