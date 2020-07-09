Рубль укрепился к доллару в среду и остается стабильным на азиатских торгах в четверг перед стартом валютной секции Мосбиржи. Ключевым драйвером для российской валюты остаются цены на нефть, а они сейчас консолидируются и не показывают существенной динамики: августовские фьючерсы на WTI —0,15% до 40,84/барр., сентябрьские фьючерсы на Brent —0,01% до 43,28/барр.

Опубликованная в среду вечером статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов не стала драйвером, поскольку запасы сырой нефти выросли выше прогнозов, но более существенно сократились запасы бензина. Поддержку нефтяным котировкам оказывает геополитический фактор: Ливия пока не может восстановить экспорт, поскольку военные силы, отвечающие на безопасность нефтяных портов, блокируют отгрузки государственной нефтяной компании Ливии.

Рубль выглядит сбалансированным для того, чтобы попытаться уйти ниже 71 за доллар, но ему нужен катализатор, которым вполне мог бы стать рост цен Brent выше $44/барр.

Фондовый рынок в США вырос в среду. Инвесторы пытались соотнести факт продолжающегося распространения коронавируса в стране и меры, предпринимаемые в попытке перезапустить экономику.

Dow Jones +0,68% до 26067,28 п. (с начала года —8,7%),

S&P 500 +0,78% до 3169,94 п., (с начала года —1,9%),

NASDAQ +1,44% до 10492,50 п. (с начала года +16,9%)

Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 2,3%. Акции Kohl’s Corp. продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+9,5%). Из 505 акций 294 выросли и 207 упали. 6 из 11 секторов продемонстрировали позитивную динамику: сектор IT-компаний внес наибольший вклад в рост индекса и он же показал максимальную динамику (+1,6%). Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 22,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Под давлением в среду были бумаги тех отраслей экономики, которые зависимы от скорости ее перезапуска после пандемии. Дешевели акции круизных компаний, а также авиакомпаний. United Airlines подешевела на 0,06% до $32,53. Компания уведомила 36 000 сотрудников (45% персонала) о том, что их работа под угрозой после того, как в сентябре закончится федеральная программа, помогающая выплачивать зарплату. Акции Levi Strauss упали на 8,35% до $12,68, поскольку производитель джинсов объявил о планах сократить персонал на 15% и намерен отказаться от дивидендов за 3 квартала 2020 г.

Прибавляли в цене в основном технологические компании, поскольку инвесторы делали ставку на тот бизнес, который способен функционировать и даже извлекать выгоду из факта пандемии.

Акции Apple выросли на 2,33% до $381,37, достигнув в ходе сессии абсолютного максимума $381,50. Рыночная капитализация составляет $1,653 трлн. Бумага с мартовских минимумов подскочила более чем на 66% и демонстрирует рост 5 недель подряд. Аналитики Deutsche Bank, повышая целевой таргет по бумаге c $380 до $400 и ожидая V-образного восстановления продаж компании, подчеркнули, что безостановочный рост цены вызывает у них беспокойства.

Акции Twitter подорожали на 7,3% до $35,40 после появления информации о разработке ПО под названием Gryphon для сервиса подписки, который может предоставить компании новый источник дохода.

Статистика по энергетическим и ориентированным на драгметаллы ETF:

United States Oil Fund +1,4% до $29,18

United States Natural Gas Fund —2% до $10,73

Market Vectors Gold Miners ETF +3,3% до $38,96

SPDR Gold Shares +0,6% до $170,09

iShares Silver Trust +2,8% до $17,49

Внешний фон в преддверии старта торгов на Мосбирже в четверг, 9 июля, выглядит умеренно позитивным. Фьючерсы на европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, а фьючерс на S&P 500 прибавляет около 0,17%. На азиатских фондовых площадках позитивная динамика: все фондовые рынки региона росли. Китайские акции подрастают 8-й торговый день подряд, индекс Shanghai Comp обновил сегодня 2-летний максимум