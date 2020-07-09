В среду рынок вновь незначительно снизился вместе с ценами на нефть. В числе аутсайдеров вновь оказались бумаги нефтегазового сектора. Акции Норникеля (-1,91%) отыграли активный рост цен на металлы и информацию компании относительно оценок ущерба от ЧП под Норильском. Газпром (+1,43%) вырос в стоимости под влиянием данных о развитии сотрудничества с КНР. Пара USD/RUB консолидировалась в узком диапазоне 71,1-71,6 руб за доллар после волатильного начала месяца.

Для достаточно большого количества ликвидных ценных бумаг, в том числе, обыкновенных акций Детского мира (+0,19%), ЛУКОЙЛа (-0,61%), НКНХ (+0,88%), ОГК-2 (+0,29%), вчерашний день был последним, когда они торговались с дивидендами. В четверг последний день с дивидендами торгуются акции Алросы (+0,83%) и НЛМК (-0,70%). Риски для покупателей, учитывая предстоящие закрытия большого числа реестров крупнейших эмитентов, выглядят повышенными.

Негативная динамика обыкновенных акций ВТБ (VTBR:RX 0,035420, —0,88%) и привилегированных акций Сбербанка (SBERP:RX 193,2, —0,03%) может быть косвенно спровоцирована неопределенностью в отношении выходящей на следующей неделе корпоративной отчетности ведущих банков США за 2 квартал, рыночные прогнозы в отношении которой очень осторожны.

Торговая идея: МРСК Волги (-0,88%), спек. покупка, цель – 0,077. После быстрого восстановления и стабилизации цен акций ПАО «Россети» – отмеченного на фоне сохранения низких среднесрочных прогнозов ценового давления и скупки долга мировыми Центробанками – рынок может обратить внимание на их менее ликвидные аналоги, МРСК. Эти бумаги также ориентированы на стабильный доход в условиях низкой инфляции.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,70-71,90 в паре USD/RUB, 2795-2840 по индексу Мосбиржи.