Рынок акций РФ мало изменится, а рубль подрастет в начале торгов четверга на умеренно позитивном внешнем фоне. Снижение доллара на международном рынке форекс будет способствовать укреплению отечественной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2800-2830 пунктов.

"Поскольку утренний оптимизм на азиатских рынках является отголоском позитивного закрытия торгов в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное. Вместе с тем сегодня утром в ряде бумаг российских компаний состоятся дивидендные разрывы. Все это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" на открытии торгов ожидает укрепления российской валюты до уровня 71,05 рубля за доллар и последующего движения в диапазоне 70,85-71,35 рубля за доллар.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара к корзине мировых валют, отмечает и Антон Старцев из ГК "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США выросли в среду. Высокотехнологичный индекс NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы коррекционно снижаются на 0,07-0,33%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,31%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index незначительно снижается — на 0,22%.

Стоимость нефти снижается на 0,23% — до 43,13 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,27% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,136 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов.

К закрытию основных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,33% — до 2815,83 пункта, индекс РТС — на 0,18%, до 1245,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 36 копеек — до 71,11 рубля, евро — на 4 копейки, до 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи.