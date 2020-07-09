Несмотря на тревожные данные, касающиеся второй волны COVID-19 в США, котировки рисковых активов вчера в основном росли. Количество вновь выявленных за день случаев заболевания обновило рекорд, превысив 60 тыс. человек (на 2% больше, чем накануне), а доля положительных результатов тестов на коронавирус, в середине июня упавшая ниже 5%, продолжила расти, достигнув 8%. Индексы акций MSCI EM и Shanghai Composite по итогам дня прибавили по 1,7%, Nikkei 225 скорректировался на 0,8%, DAX – на 1%, FTSE 100 – на 0,5%. S&P 500 укрепился на 0,8%. Индекс волатильности VIX опустился на 1,4 пункта, до 28,1, т.е. примерно до уровней конца мая. Доходность 10-летних немецких Bunds снизилась на 1 бп, до —0,44%; доходности американских гособлигаций со сроками обращения от 5 до 30 лет выросли на 1–3 бп, 10-летние UST закрылись на отметке 0,66%.

Вопреки увеличению товарных запасов нефти в США сорт Brent вчера подорожал на 0,5%, до 43,3 долл./барр. По данным Минэнерго США, за последнюю отчетную неделю запасы нефти в американских нефтехранилищах выросли на 5,6 млн барр. (против —3,2 млн барр. согласно консенсус-прогнозу Bloomberg и —7,2 млн барр. неделей ранее). Запасы в Кушинге, где расположено крупнейшее в США нефтяное хранилище, за неделю выросли на 2,2 млн барр. Золото подорожало на 0,8%, до 1809 долл./унц., нового исторического максимума. Индекс доллара снизился на 0,5% на фоне укрепления евро и британского фунта на 0,5% к доллару. Норвежская крона подорожала на 0,6% относительно евро. Валюты развивающихся стран торговались в положительной зоне. Южноафриканский ранд укрепился на 1,3% к доллару, мексиканское песо и бразильский реал – на 0,8%, индонезийская рупия – на 0,2%, китайский юань и тайский бат – на 0,1%. В то же время турецкая лира закрылась без изменений, а индийская рупия ослабла на 0,1%. Рубль торговался наравне с другими валютами развивающихся стран и по итогам дня укрепился на 0,4%, до 71,22 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM на МосБирже был невысоким – 2,1 млрд руб. 3M 25-дельта risk-reversals и вмененная волатильность опционов USDRUB снизились на 1,5% д/д.

Рынок акций Китая сегодня утром продолжил расти быстрыми темпами (Shanghai Composite за пять дней прибавил 11%) на фоне недавних сообщений в государственных СМИ о перспективах «здорового» ралли и ряда публикаций превысившей ожидания макроэкономической статистики. Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Китае за июнь – она составила 2,5% г/г против 2,4% в мае и оказалась на уровне оценок аналитиков. Индекс цен производителей за июнь снизился меньше, чем ожидалось, составив —3,0% г/г против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне —3,2%.