В августе в России ожидается "овощная" дефляция
В июне заметный вклад в инфляцию внес быстрый рост цен на отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров. Однако в целом месячная инфляция продолжила снижаться. Мы по-прежнему считаем, что в краткосрочной перспективе основным фактором, определяющим движение цен, останется заметное снижение потребительского спроса, связанное с жесткой посадкой российской экономики вследствие эпидемии коронавируса. Несмотря на снятие значительной части санитарных ограничений, потребительский спрос остается слабым из-за резкого падения реальных доходов существенной части населения. По нашему мнению, об этом косвенно свидетельствует опережающий рост цен на крупы, макароны и хлеб, которые традиционно составляют значительную долю рациона наименее обеспеченных слоев населения. Таким образом, после скачка инфляции в начале текущего месяца в результате индексации регулируемых тарифов, мы ожидаем, что потребительские цены перейдут к снижению, вызванному сезонным поступлением на рынок продукции нового урожая. Однако осенью рост цен начнет ускоряться на фоне постепенного усиления потребительского спроса и отложенных последствий смягчения денежно- кредитной политики ЦБ РФ. При этом мы все же предполагаем, что увеличение инфляции этой осенью будет плавным, а по итогам текущего года потребительские цены повысятся на 3,5%.
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